Восстановить печень помогут эти продукты

Их стоит включить в свой рацион.Ученые рекомендуют включить в рацион данные продукты, поскольку они обладают свойствами, которые естественным образом восстанавливают и очищают жизненно важный орган – печень.Так, медики советует употреблять цитрусовые, в частности лимон и лайм, а также грейпфрут. Эти продукты способствуют детоксикации организма, стимулируют выработку печеночных ферментов, а также нормализуют уровень pH.Также включите в свой рацион яблоки и овощи семейства крастноцветных (Брюссельская капуста, брокколи). Они помогают бороться с воспалительными процессами. А также значительно снижают риск возникновения онкологических заболеваний.Кроме того, специалисты советуют употреблять свеклу, авокадо, чеснок, грецкие орехи, оливковое масло и куркуму.