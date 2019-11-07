Медики назвали настойку, которая решит проблемы с камнями в почках

Мощный сироп способен растворить появившиеся камни.Этот натуральное средство помогает растворить камни в почках, а также уменьшит боль при выводе камней.Мочекаменная болезнь обычно имеет хронический характер, основным признаком которой является камни в почках, желчном пузыре и мочевыводящих путях. Оксалат кальция, отложенный в почках образует небольшие камни внутри почек.Камень может оставаться в почках в течение нескольких недель, месяцев или даже лет, не вызывая симптомов. Однако, если он начинает двигаться, появляется сильная боль в спине и бедрах, который сопровождается кровавой и мутной мочой.В этот момент рекомендуется употреблять большое количество жидкости, чтобы она могла выгонять камень через мочеиспускание и анальгетики для облегчения боли.Однако, камень может быть слишком большим, и для его удаления может потребоваться операция. Третий вариант — комбинация большого количества жидкостей для вывода камня.Этот мощный сироп может быть очень полезным для растворения камней в почках, тем самым делая процесс устранения менее болезненным.Вам понадобиться:ингредиенты:1 чашка кленового сиропа.1 стакан оливкового масла.1 лимон (с кожурой).250 г корня петрушки.250 г органического меда.Способ приготовления:Вымойте лимон и мелко нарежьте его с кожурой, затем поместите в блендер и хорошо перемешайте. Затем очистите корень петрушки, нарежьте его на кусочки и добавьте в блендер и измельчите.После этого добавьте кленовый сироп, мед и оливковое масло, тщательно перемешайте все вместе, пока не получите приятную гладкую смесь. Хранить в стеклянной банке, в холодильнике.Применение:Принимайте по одной столовой ложке каждое утро натощак, а в течение дня вы должны пить больше жидкости.