Эти привычки пагубно действуют на ваш мозг

Некоторые привычки людей плохо влияют на мозговые центры.Ежедневно человеческий организм подвергается негативному влиянию из вне. Но мало, кто задумывается о том, что вредит мозгу.Люди привыкли жаловаться на неспособность сосредотачиваться, на плохую память, на усталость и так далее, но по какой-то причине никто не обращает внимание на свой образ жизни и привычки, которые в действительности плохо отражаются на мозговой деятельности.Медики перечислили привычки, губительно воздействующие на мозг человека:1. Употребление алкоголя. Современное общество слишком уж увлекается спиртными напитками. Многие люди злоупотребляют алкоголем и становятся зависимыми от него, сами того не подозревая. Алкоголь повышает риск старческого слабоумия, которое может наступить гораздо в более раннем возрасте. Более того, частое употребление алкогольных напитков ведет к атрофии мозга и его уменьшению.2. Курение. Никотин и прочие вредные вещества в сигаретах способствуют преждевременному старению мозга, замедляя кровоснабжение. Плюс ко всему, у всех курильщиков повышен уровень риска болезни Альцгеймера, в том числе это касается и тех, кто является пассивным курильщиком.3. Недосыпание. Для здоровья человеку необходимо спать 7-8 часов, если у него не получается следовать данному правилу, тогда появляются некоторые проблемы — бессонница, психоз, депрессия и т.д. Ухудшается память и даже уровень интеллекта снижается, потому что сильно замедляется кровоснабжение в мозг и этот жизненно важный орган попросту не успевает восстанавливаться.4. Хаотичное питание. Все, что вы забрасываете в себя в течение дня, воздействует на весь организм в целом, а также на мозг. Этому органу не нужны канцерогены, консерванты, углекислый газ и прочие вредные вещества. Мозг нуждается в полезных Омега-3 и Омега-6 жирных кислотах, углеводах, минералах и витаминах. Поэтому следует отказаться от привычки есть «что попало» и переходить на сбалансированное питание.5. Гиподинамия. Многие люди ведут малоактивный образ жизни, а это очень плохо сказывается на мозге и его активности. Отсутствие движения сокращает поступление кислорода и крови к мозговым центрам, в результате чего орган перестанет работать так, как нужно.6. Стрессы. Есть люди, которые подвергают себя стрессам каждый день по несколько раз. В итоге мозг повреждается и стареет, а его обладатель — впадает в депрессию, набирает лишний вес, плохо спит, страдает от скачков артериального давления и т.д.7. Любовь к кофе. Кофеин ужасно влияет на мозг — обезвоживает его, вызывает бессонницу, провоцирует необратимые процессы преждевременного старения, а также вызывает зависимость. Поэтому медики называют кофе самым вредным напитком для мозга.8. Увлечение компьютерными играми. Ученые доказали, что игры на компьютере заставляют мозг реагировать точно также, как и на дозу тяжелых наркотиков. Вот почему видео-игры вызывают жуткую зависимость у детей и взрослых, избавиться от которой не так уж и просто.9. Телевизор. Очень много сейчас людей отказались от телевизоров, потому как считают, что просмотр различных ТВ-передач и сериалов — это пустое времяпрепровождение. Ученые полностью согласны с таким суждением, к тому же длительное нахождение напротив экрана телевизора ведет к нарушениям в работе мозга, а еще увеличивается риск инсульта и развития болезни Альцгеймера.10. Гаджеты. Электронные носители информации вызывают у человека не только зависимость, но и стресс. Мозг не в силах обработать столько лишней информации, сколько преподносит ему его владелец. В результате замедляется работа мозга, нарушаются процессы мышления, снижается производительность и коэффициент полезного действия человека.