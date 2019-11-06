Семь несложных способов быстро снять стресс

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Важно научиться расслабляться.Регулярное столкновение «лицом к лицу» со стрессом, без возможности порелаксировать чревато хандрой. Постоянное стрессовое напряжение медленно изматывает организм, причем видимые проблемы не сразу проявляются.Чтобы этого не случилось, нужно научиться избавляться от психологического и физического напряжения.Самые распространенные способы:Самомассаж;Дыхательная гимнастика;Травяные чаи;Полезные коктейли;Запись в бассейн;Принятие душа;Улыбка и музыка.СамомассажСледствием стрессов и нервного напряжения является гипертонус мышц. «Палочкой выручалочкой» станет обычный самомассаж. Чтобы его делать, не нужно записываться на курсы, получать сертификат. Достаточно нажимающих движений пальцами вдоль позвонка, снизу вверх (до шеи). Не затрагивайте район позвоночника.Гимнастика дыханияПоверхностное дыхание способствует выработке гормона (адреналина). Человек охватывается волнением, как результат, происходит перевозбуждение. Для успокоения нужно вернуть дыхание в нормальное состояние. Вдохи — глубокие и медленные.Травяные напиткиЗабыть о нервных расстройствах и недосыпах поможет приготовленный чай из ромашки или пассифлоры, советует журнал ladyhealth.com.ua. Об успокаивающих свойствах растений знали еще со времен древних индейцев. А вкусный чай из шиповника восстанавливает здоровье после затяжных стрессов.Коктейль с пользойКак вариант поднятия настроения и заряда бодростью станет витаминный коктейль. Для приготовления понадобится грейпфрут, свежеотжатый сок свеклы, чайная ложка меда и полстакана газировки. Пьют смесь маленькими глотками.БассейнКак известно вода помогает снять напряжение. Запишитесь в бассейн. При плавании регулируется дыхание, а все мысли фокусируются на процессе. Плавайте не спеша, выберите подходящий темп.ДушНе все могут приобрести абонемент в бассейн. Душ станет прекрасным местом для расслабления. Закрывайте глаза и думайте о позитиве. Представьте, что весь накопленный негатив смывает теплой струей воды.Контрастный холодный душ и закаливания также способствуют выработке эндорфинов – гормонов счастья. Кроме того, данные процедуры закаливают организм, уменьшается риск подхватить простудное заболевание.Улыбка и музыкаУлыбайтесь по любому поводу. Это лучшее лекарство от стресса и окружающего негатива.Прослушивание музыки напрямую влияет на химические процессы в мозгу. Замечается поднятие настроения и получения удовольствия. Для расслабления подберите стиль музыки, больше всего понравившийся.