Этот недорогой овощ справиться с мигренью без таблеток

Пять простых рецептов с капустой.Частые головные боли, а в нашем стремительном мире ими страдает едва ли не каждый, могут быть признаком серьезного заболевания.В чем кроются причины их возникновения? Причинами головной боли могут быть нарушения внутричерепного кровообращения (например, при мигрени), повышение артериального давления, малокровие, а также накопление в крови продуктов обмена.Распознавание и выяснение причины головных болей имеет большое значение для правильного выбора средств лечения и должно производиться врачом. Если же вы практически здоровы и головная боль носит эпизодический характер, можно попробовать снять ее самостоятельно, воспользовавшись проверенными народными средствами.Рецепт 1Слегка отбитые капустные листья приложить к вискам, затылку и ко лбу, повязать голову платком. Через час использованные листья следует заменить свежими.Рецепт 2Прибинтовать ко лбу и вискам свежий капустный лист, предварительно скомкав его, чтобы он пустил сок. Этим соком смазать запястье и углубления за ушами.Рецепт 3Положить за уши и на виски кислую капусту в тряпочке и обвязать голову полотенцем.Рецепт 4Выпить 1/2 стакана капустного сока, лечь на спину и к наиболее болезненному участку головы приложить капустный лист.Рецепт 5Намазать наиболее болезненный участок головы сливочным маслом и положить свежий капустный лист. Кому-то это может помочь очень быстро, в течение 5 минут, а другим придется подождать подольше.