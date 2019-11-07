Этот недорогой овощ справиться с мигренью без таблеток

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Частые головные боли, а в нашем стремительном мире ими страдает едва ли не каждый, могут быть признаком серьезного заболевания.
В чем кроются причины их возникновения? Причинами головной боли могут быть нарушения внутричерепного кровообращения (например, при мигрени), повышение артериального давления, малокровие, а также накопление в крови продуктов обмена.
Распознавание и выяснение причины головных болей имеет большое значение для правильного выбора средств лечения и должно производиться врачом. Если же вы практически здоровы и головная боль носит эпизодический характер, можно попробовать снять ее самостоятельно, воспользовавшись проверенными народными средствами.
Рецепт 1
Слегка отбитые капустные листья приложить к вискам, затылку и ко лбу, повязать голову платком. Через час использованные листья следует заменить свежими.
Рецепт 2
Прибинтовать ко лбу и вискам свежий капустный лист, предварительно скомкав его, чтобы он пустил сок. Этим соком смазать запястье и углубления за ушами.
Рецепт 3
Положить за уши и на виски кислую капусту в тряпочке и обвязать голову полотенцем.
Рецепт 4
Выпить 1/2 стакана капустного сока, лечь на спину и к наиболее болезненному участку головы приложить капустный лист.
Рецепт 5
Намазать наиболее болезненный участок головы сливочным маслом и положить свежий капустный лист. Кому-то это может помочь очень быстро, в течение 5 минут, а другим придется подождать подольше.
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