Врачи рассказали, что нужно есть, чтобы лицо оставалось здоровым

Медики назвали продукты, способные на укрепления здоровья лица.Чтобы сохранить кожу здоровой и красивой, мы десятками скупаем пузырьки с косметикой — страшно даже представить, сколько денег мы на них тратим. Ведь еще в 2005 году американские дерматологи выяснили, что от морщин, акне, гиперпигментации и даже сухости кожи можно избавиться дешево и со вкусом. Надо всего лишь включить в рацион несколько продуктов.Узнайте о рекомендациями по питанию, благодаря которым тональный крем вам больше не понадобится.При пигментных пятнахИзбавления от гиперпигментации нам обещают витамины C и Е и антиоксиданты, например элаговая кислота и экстракт виноградных косточек. В большом количестве эти полезные элементы содержатся в цитрусовых, клубники, киви, гранатах и ??помидорах.Пигментация становится еще заметнее, если долго находиться под солнцем. Чтобы защитить кожу от ультрафиолетовых лучей, необходимо потреблять антиоксиданты, которыми особенно богаты ягоды, грейпфруты, ананасы, сливы, брюссельская и листовая капуста, перец чили, шпинат и обычная гречка.При жирной кожеГлавная проблема каждого обладателя жирной кожи — жирный блеск в Т-зоне, от которого косметические средства спасают лишь ненадолго. А вот диета с большим содержанием витамина A поможет значительно уменьшить выделение кожного сала. К тому же такая диета банально вкусная и несложная — просто добавьте в рацион сушеные абрикосы, манго, морковь, яичный желток, шпинат и батат.Люди с жирной кожей также часто страдают от угревой сыпи, однако и от нее можно избавиться с помощью диеты. Главное, чтобы рацион включал как можно больше продуктов, богатых полиненасыщенными жирными кислотами — они имеют необходимый противовоспалительный эффект. Если говорить проще, то надо как можно чаще есть фрукты, овощи, грецкие орехи, семена льна и льняное масло, морские водоросли, морепродукты и рыбу.При сухой кожеСклонность к сухой кожи во многих случаях объясняется недостатком холестерина на фоне избытка витамина E. В таких случаях необходимо увеличить в рационе концентрацию мононенасыщенных жирных кислот. Лучше всего они усваиваются при употреблении не масел и пищевых добавок, а цельных продуктов: бобов, морских водорослей, яиц, сои, авокадо, арахиса и других орехов.Чаще всего недостаток холестерина и сухость кожи, следует из этого, встречаются у вегетарианцев. Если вы не входите в их число, то старайтесь регулярно есть мясо и рыбу. Особенно полезны будут средиземноморский долгопёр тунец, озерная форель, скумбрия и лосось.При морщинахБолее 10 лет назад американские исследователи обнаружили, что антиоксиданты способствуют еще и омоложению. Например, если ежедневно есть продукты, содержащие сою, то признаки старения кожи станут почти незаметными, а от морщин в уголках глаз вы и вовсе избавитесь.Также исследования утверждают, что меньше всего морщины заметны у взрослых из Швеции, и это тоже следствие правильной диеты. Рацион этих людей богатый зелеными листовыми овощами, шпинатом, спаржей, сельдереем, баклажанами, чесноком и луком. А вот красного мяса, сахара, сливочного масла, маргарина, молока и молочных продуктов лучше избегать.