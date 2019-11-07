Названы эффективные народные средства для укрепления сосудов

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Здоровые сердце и сосуды – залог хорошего кровообращения.От их состояния зависит снабжение органов и тканей питательными веществами и кислородом. Недостаточное кровообращение отрицательно сказывается на общем самочувствии и здоровье, может стать причиной развития различных, в том числе и тяжелых, патологий.Вполне естественно, что с возрастом сосуды изнашиваются, теряют эластичность, на их стенках постепенно откладывается холестерин.Усугубляют ситуацию стрессы, постоянные переутомления, вредные привычки (алкоголь, курение), вредная пища. В результате ухудшается самочувствие и появляется риск развития инфарктов, инсультов, варикоза, тромбозов.Укрепить сердце и сосуды помогут средства народной медицины.Рецепт 1Оторвите 2 нижних листа с алоэ, достигшего возраста 3–5 лет (перед этим растение не поливайте в течение недели), измельчите их в мясорубке или кухонном комбайне и отожмите сок. Добавьте 1/2 стакана лимонного сока и 0,5 кг меда. Все компоненты тщательно перемешайте деревянной ложкой, переложите в стеклянную банку и храните в холодильнике.Принимайте средство по 1 ст. ложке 3 раза в день за 1 час до еды в течение 2–3 недель. Через месяц курс можно повторить.Рецепт 21 ст. ложка листьев алоэ, 1 ч. ложка цветков арники, 1 ст. ложка зверобоя, 300 мл спирта.Растения измельчите, залейте спиртом и настаивайте 3–4 дня в солнечном месте. Когда положенный срок истечет, настойку процедите через двойной слой марли.Применяйте настойку по 10 капель на 1 стакан воды 3 раза в день перед едой. Курс лечения – 2–3 недели.Рецепт 31 ст. ложка листьев алоэ, 10 ст. ложек травы боярышника, 3 ст. ложки травы зверобоя, 3 л воды.Положите алоэ, зверобой и боярышник в эмалированную кастрюлю, залейте кипящей водой, кастрюлю укутайте чем-нибудь теплым и настаивайте 48 часов. Затем настой процедите через марлю, ягоды боярышника также выжмите, ягодный сок добавьте в настой.Употребляйте настой по 1/2 стакана 4 раза в день за 15 минут до еды.Рецепт 41 ст. ложка листьев алоэ, 1/2 ст. ложки цветков василька, 1/2 ст. ложки травы зверобоя, 1 ч. ложка травы пустырника, 3 стакана воды.Высушенные цветки василька и листья зверобоя заварите крутым кипятком, настаивайте 10 минут. Затем кастрюлю с травами поставьте на сильный огонь. Когда вода закипит, проварите в течение 20 минут на медленном огне. Охлажденный отвар процедите.Принимайте отвар по 1/3 стакана 1 раз в день через 30 минут после приема пищи. Курс лечения – 10 дней, затем следует сделать перерыв на 10 дней и возобновить лечение. Полный цикл повторите еще 2 раза. После проведенного курса лечения вы обязательно почувствуете улучшение.Рецепт 51 ст. ложка листьев алоэ, 4 ст. ложки травы горца птичьего, 2 ст. ложки травы зверобоя, 1 ч. ложка листьев вереска, 2 ст. ложки овса.Мелко нарезанные травы залейте предварительно приготовленным отваром из овса, подержите 10 минут на медленном огне и настаивайте 30 минут. Полученный отвар процедите.Принимайте данное средство по 4 ст. ложки 3 раза в день: 2 ст. ложки перед едой и 2 ст. ложки после приема пищи.Этот отвар укрепляет сосуды, а регулярное его использование способствует предупреждению некоторых сердечных заболеваний.Рецепт 61 ст. ложка листьев алоэ, 1 картофелина, 2 ст. ложки травы зверобоя, 1 ст. ложка листьев мяты, 500 мл воды.Растения измельчите, залейте крутым кипятком, накройте крышкой и настаивайте 2 часа в темном прохладном месте. Затем процедите.Небольшую сырую картофелину пропустите через мясорубку и отожмите.Полученный картофельный сок добавьте в остуженный травяной настой, тщательно перемешайте. Смесь употребляйте по 2 ст. ложки 5–6 раз в день за 1 час до еды или через 2–3 часа после еды.Применяйте средство при гипертонической болезни первой и второй стадий, а также при атеросклерозе сосудов головного мозга.Рецепт 61 ст. ложка листьев алоэ, 1 небольшой корень валерьяны, 1 ч. ложка травы зверобоя, 1 ч. ложка листьев шалфея, 100 мл спирта.Листья алоэ, корень валерианы, траву зверобоя и шалфея измельчите и настаивайте 16–18 дней в спирте. После того, как настойка будет готова, пропустите ее через мелкое сито или сложенную в несколько слоев марлю.Перед тем как лечь спать, смочите в данной настойке ватный тампон, поднесите его близко к носу: вдыхайте запах каждой ноздрей по 30 секунд. Эту процедуру проделывайте в течение 2–3 недель, перерывов в лечении делать не следует. Через 7 дней у вас значительно улучшится сон, пройдут головные боли, нормализуется артериальное давление. Особенно хорошо применять настойку алоэ, зверобоя в сочетании с корнем валерианы и шалфея при повышенном артериальном давлении.Рецепт 71 ст. ложка листьев алоэ, 5 ст. ложек свежей крапивы, 1 ст. ложка травы зверобоя, 350 мл водки.Алоэ, крапиву и зверобой измельчите, добавьте к ним водку и перелейте смесь в стеклянную посуду (не забудьте ее закрыть).Настаивайте 1 день на солнце, затем уберите емкость на 5 дней в темное место. Когда настойка будет готова, процедите ее и отфильтруйте (пропустите через мелкое сито или сложенную в несколько слоев марлю).Употребляйте настойку по 2 ч. ложки натощак незадолго до каждого приема пищи и по 2 ч. ложки перед сном.Хранить настойку можно не более месяца и только в холодильнике.Рецепт 81 ст. ложка листьев алоэ, 3 ст. ложки плодов калины, 3 ст. ложки цветков зверобоя, 1 л воды.Листья алоэ, плоды калины и свежие измельченные цветки зверобоя разотрите до появления сока. Заварите крутым кипятком растительную смесь и подержите ее 15 минут на медленном огне, затем настаивайте 3 часа. Процеженный отвар принимайте по 1/2 стакана 3–4 раза после еды.Этот отвар эффективно снижает артериальное давление.Рецепт 91 ст. ложка листьев алоэ, 1 ст. ложка травы зверобоя, 1 ст. ложка ромашки аптечной, 1 ст. ложка травы хвоща полевого, 500 мл воды.Сбор трав залейте крутым кипятком, настаивайте 20 минут, процедите. Получившееся количество настоя необходимо выпить в течение одного дня. Средство надо пить медленно, маленькими глотками, задерживая жидкость на несколько секунд во рту.Курс лечения – 7–10 дней. Наиболее благоприятное время для приема отвара – до еды и утром натощак.Рецепт 101 ст. ложка листьев алоэ, 3 ч. ложки цветков календулы лекарственной, 2 ч. ложки травы душицы, 1 ч. ложка бузины, 1 ч. ложка травы зверобоя.Алоэ, календулу, душицу, бузину, зверобой заварите крутым кипятком, поставьте на огонь и кипятите в течение 10 минут, затем остудите. Охлажденный настой процедите через марлю 2 раза.Принимайте в холодном виде по 1 ст. ложке 4 раза в день при сердечной недостаточности после перенесенного инфаркта миокарда.