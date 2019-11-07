Медики подсказали, как существенно снизить риск инфаркта

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Эффективные и несложные способы.Существует множество факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая генетику, лишний вес, образ жизни и вредные привычки. Эксперты назвали десять удивительных вещей, которые уменьшают риск инфаркта.Зубная нитьОказывается, зубная нить может быть полезна для сердца. Хотя данное утверждение всё ещё оценивается учеными, врачи давно заметили явную связь между болезнями десен и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вот почему так важно регулярно чистить зубы и пользоваться зубной нитью для удаления бактериального налета между зубами.ПереездПростой переезд в более «благополучную» с точки зрения такой статистики местность уже поможет снизить риск инфаркта, что наблюдается во многих других странах.Здоровый сонВажность здорового сна нельзя недооценивать. Однако многие из нас продолжают его игнорировать, допоздна играя в разные видеоигры, зависая в барах или бороздя социальные сети. Установление четкого режима дня творит настоящие чудеса со здоровьем. Гарвардские ученые также доказали, что это является отличной профилактикой болезней сердца.ФорельБольшинство из нас предпочитают употреблять красное переработанное мясо, особенно в виде колбасы или сосисок. Однако эти продукты насыщены жирами и холестерином, что является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. А вот рыба, с другой стороны, содержит полезные для сердца жиры. Поэтому обязательно включите рыбу в свою диету. Форель с лососем представляют наиболее полезные разновидности данного продукта.Поездка в отпускК инфарктам и инсультам приводит стресс. Прекрасным методом избавления от стресса будет поездка в отпуск, где можно расслабиться и на некоторое время забыть обо всех существующих проблемах.Хорошая музыкаПрослушивание музыки оказывает воздействие на уровень стресса и настроения. Если вы слушаете какую-нибудь агрессивную музыку и целый день глушите энергетические напитки, то это не даст вам заснуть очень долго. Однако прослушивание классической музыки идет на пользу сердцу, как показали исследования. Она снижает артериальное давление, успокаивает и предотвращает болезни.Появление соседаЕсли вы живете в одиночестве, то это может быть одним из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показывают, что у одиноких людей опасность болезней сердца и инфаркта в частности выше. Возможно, пришла пора обзавестись хорошим соседом.Отказ от газировкиНаверное, вы уже устали слушать о том, насколько газировка может быть вредна для вашего здоровья, но ведь это правда. Злоупотребление такими напитками с сахаром и кофеином способствует ожирению. А это увеличивает риск болезней сердца. Если вы откажетесь от газировки, то значительно снизите риск инфаркта.Заведите собакуПрогулки с собакой увеличивают уровень физической активности, а сами домашние животные прекрасно снижают уровень стресса. Наконец, наличие собаки позволяет заводить множество друзей и знакомых среди собачников, а общительность тоже идет на пользу здоровью.Не заводите слишком много детейБольшое число детей считается стрессом. Они поглощают значительное количество вашего времени, из-за чего у вас не остается ни одной свободной минуты на физические нагрузки и отдых, а содержание нездоровой пищи в рационе возрастает. Исследователи связывают наличие множества детей (более четырех) с повышенным риском инфарктов.