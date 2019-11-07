Пятнадцать признаков, что вам пора обратиться к психологу

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Нельзя недооценивать серьезность этих проблем.Специалисты утверждают, что когнитивно-поведенческая терапия укрепляет связи в мозге людей, страдающих серьезной проблемой психозов, значительно улучшая восстановление в долгосрочной перспективе.Вот 15 признаков самочувствия, которое требует более серьезного вмешательства, чем просто принятие антидепрессантов. Вот некоторые из вопросов и забот, которые могут привести вас к двери психотерапевта.1. Повторяющиеся ситуации и событияОчень часто триггером является осознание того, что в течение длительного периода времени вы повторяете одни и те же модели поведения. Терапия может помочь вам понять, где вы «застряли» и как выйти из порочного круга.2. Семейные проблемы, которые делают вас несчастнымиОчень трудно изнутри взглянуть на ситуацию, особенно, когда каждый считает себя правым, а также обиженным партнером или другим членом семьи. Иногда трезвый взгляд со стороны очень помогает.3. Чувство застреванияЗастой в эмоциях ежедневно на протяжении всего дня — достаточно веская причина для обращения за помощью к специалисту. Такое состояние является признаком того, что существует проблема, которая прячется где-то глубоко и должна быть проработана.4. Не можете понять свои мыслиЕсли вы не можете принять решение о любом из своих дальнейших шагов в жизни, постоянно полагаясь на мнение посторонних, вам следует поговорить об этом с терапевтом. Ведь это ваша жизнь и ответственность за нее лежит в любом случае на вас.5. Потеря смысла жизни и чувство, что вы больше никогда не будете счастливыНе позволяйте депрессивным мыслям тянуть вас вниз. Слишком долгое ожидание, что «это пройдет само собой» приводит к полномасштабной депрессии, которая влечет за собой суицидальные мысли и действия.6. Зависание в оскорбительных отношенияхВрач может дать вам уверенность в том, что вы заслуживаете лучшего. Поможет взглянуть на отношения с другой точки зрения и принять решение о дальнейших действиях.7. Повышенная тревожностьБеспокойство является растущей проблемой. И если ваша тревога или беспричинное беспокойство берет над вами верх — обращайтесь к врачу.8. Тени прошлого преследуют васМногие люди борются, иногда бессознательно, с вещами, которые произошли в их прошлом. Иногда человек становится заложником этих ситуаций, и жизнь идет под откос. Терапевт в этом случае поможет преодолеть страхи прошлого.9.Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)ПТСР обусловлено ??очень пугающими или печальными событиями. Это состояние может развиться после тяжелой утраты, развода, банкротства, утраты работы, во время военных действий. Есть определенные виды терапии, направленные сугубо на решение этого расстройства.10. Зависимость (от моральной до физической)Если вы чувствуете, что ваша зависимость (от алкоголя, человека, игр) мешает вам жить, поговорите об этом со специалистом.11. Расстройства пищевого поведения (булимия и анорексия)Помните, расстройства пищевого поведения не только наносят вред здоровью, но и становятся причиной смерти.12. Проблемы, связанные с бесплодиемЭто касается женщин, которые видят основой своего существования детей, но в силу определенных причин не могут их иметь. Врач поможет пересмотреть приоритеты и принять себя.13. Смерть близкого человекаИногда уход из жизни близкого вам человека оказывает длительное негативное воздействие на жизнь. Помощь психотерапевта будет как нельзя кстати. Ведь не каждый сможет деликатно и с пониманием отнестись к вашему состоянию.14. Серьезная или неизлечимая болезньСпециалист поможет адаптироваться и приспособиться к жизни в такой ситуации.15. Сложные межличностные отношенияПонимание самих себя является большим преимуществом, когда речь идет об отношениях с другими людьми. Задача психотерапевта как раз состоит в том, чтобы помочь вам в этом вопросе.И помните, все проблемы преимущественно находится в вашей голове. Иногда достаточно просто изменить направление мыслей, чтобы изменить жизнь. Будьте счастливы независимо от обстоятельств!