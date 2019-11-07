Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы

Важно вовремя пройти медицинское обследование.

Все виды онкологии сложно выявить на начальных стадиях, поэтому медики убедительно рекомендуют людям не игнорировать их просьбы проходить полное обследование у узких специалистов хотя бы 1 раз в год.

Дело в том, что чем раньше будет диагностирована злокачественная опухоль, тем больше шансов есть у больного на абсолютное выздоровление.

Рак поджелудочной железы ничем не отличается от других типов рака в том плане, что самостоятельно человек не может поставить себе диагноз и понять, где именно растет опухоль. Обычно, онкологи находят злокачественное образование в поджелудочной железе на 2-4 стадии ее развития. Так как этот орган находится между передней стенкой живота и позвоночником, нащупать опухоль, если она еще не увеличена до запредельных размеров, невозможно, для ее выявления необходимо проводить УЗИ и осуществлять забор крови, дабы убедиться в наличии онкомаркеров.

Ранние признаки, свидетельствующие о раке поджелудочной железы:

1. Светлый стул. Вообще, какие-либо изменения в структуре и цвете стула должны насторожить человека. Поэтому, когда стул сильно светлеет и становится практически белым, то откладывать поход к врачу крайне небезопасно.

2. Похудение. Резкая потеря веса, не спровоцированная диетой или усиленными физическими нагрузками, может свидетельствовать о различных заболеваниях, в том числе и раке.

3. Ощущение усталости и невероятно быстрая утомляемость. Человеку может показаться, что он не высыпается и просто устал от работы, но при наличии опухоли в поджелудочной железе даже после сна и буквально через 5-10 минут ходьбы больной валится с ног.

4. Желтуха. Фермент под названием билирубин, выделяемый желчным пузырем, постоянно циркулирует в тонком кишечнике. В случае, когда на головке поджелудочной железы растет злокачественная опухоль, увеличивающаяся с каждым днем в размерах, происходит перекрытие желчных протоков и билирубин распространяется по всему организму, попадая в кровь. В результате у человека желтеет кожа и белки глаз, чего нельзя не заметить.

5. Болевой синдром. Так как поджелудочная железа находится приблизительно в центре, то новообразование, растущее на ней, провоцирует давление на другие органы, вследствие чего может спонтанно заболеть поясница или живот. Боль носит временный периодический характер, но ее появление должно насторожить человека, так как у здоровых людей просто так ничего не болит.
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Добавил sigivigi в категорию Онкология

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