Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы

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Важно вовремя пройти медицинское обследование.Все виды онкологии сложно выявить на начальных стадиях, поэтому медики убедительно рекомендуют людям не игнорировать их просьбы проходить полное обследование у узких специалистов хотя бы 1 раз в год.Дело в том, что чем раньше будет диагностирована злокачественная опухоль, тем больше шансов есть у больного на абсолютное выздоровление.Рак поджелудочной железы ничем не отличается от других типов рака в том плане, что самостоятельно человек не может поставить себе диагноз и понять, где именно растет опухоль. Обычно, онкологи находят злокачественное образование в поджелудочной железе на 2-4 стадии ее развития. Так как этот орган находится между передней стенкой живота и позвоночником, нащупать опухоль, если она еще не увеличена до запредельных размеров, невозможно, для ее выявления необходимо проводить УЗИ и осуществлять забор крови, дабы убедиться в наличии онкомаркеров.Ранние признаки, свидетельствующие о раке поджелудочной железы:1. Светлый стул. Вообще, какие-либо изменения в структуре и цвете стула должны насторожить человека. Поэтому, когда стул сильно светлеет и становится практически белым, то откладывать поход к врачу крайне небезопасно.2. Похудение. Резкая потеря веса, не спровоцированная диетой или усиленными физическими нагрузками, может свидетельствовать о различных заболеваниях, в том числе и раке.3. Ощущение усталости и невероятно быстрая утомляемость. Человеку может показаться, что он не высыпается и просто устал от работы, но при наличии опухоли в поджелудочной железе даже после сна и буквально через 5-10 минут ходьбы больной валится с ног.4. Желтуха. Фермент под названием билирубин, выделяемый желчным пузырем, постоянно циркулирует в тонком кишечнике. В случае, когда на головке поджелудочной железы растет злокачественная опухоль, увеличивающаяся с каждым днем в размерах, происходит перекрытие желчных протоков и билирубин распространяется по всему организму, попадая в кровь. В результате у человека желтеет кожа и белки глаз, чего нельзя не заметить.5. Болевой синдром. Так как поджелудочная железа находится приблизительно в центре, то новообразование, растущее на ней, провоцирует давление на другие органы, вследствие чего может спонтанно заболеть поясница или живот. Боль носит временный периодический характер, но ее появление должно насторожить человека, так как у здоровых людей просто так ничего не болит.