Названы продукты, провоцирующие воспаления на лице

Если угревая сыпь для вас — частое явление, откажитесь от этих продуктов.Причинами проблемной кожи могут быть как постоянные стрессы и неправильный уход, так и продукты, которые вы потребляете каждый день.Существует несколько основных продуктов, которые в первую очередь нужно исключить из ежедневного потребления, чтобы ваша кожа была красивой и здоровой.Газированные напитки и сахарСюда также можно отнести молочный шоколад, который также является возбудителем различных инфекций на лице и новоутворень. Соответственно сахар, который есть в составе этих продуктов, приводит к резкому увеличению инсулина в организме, который путем вывода жирного вещества, может привести к закупорке пор и образованию воспалений и акне (прыщи).Исключите из своего рациона сладкие газированные напитки, заменив их на чистую простую воду.Молочные продуктыВторым, не менее вредным продуктом, считается молочная продукция. Как утверждают косметологи, все молочные продукты содержат гормоны коровы, которые провоцируют гормональные угри у людей. Однако, богатые кальцием продукты важны для здоровья всего организма, поэтому вместо этих продуктов, вы можете потреблять другие, не менее полезные: сою, брокколи, капусту и зелень.Обработанные углеводыБелый хлеб, подслащенные хлебные злаки, макароны, хлебобулочные изделия, белый рис не несут никакой пищевой ценности и не приносят пользу организму.Эти продукты изготавливаются на основе обработанного искусственного масла, такого как масло канолы, соевое масло и другие «растительные масла», которые и провоцируют воспаления на лице.