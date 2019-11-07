Косметологи напомнили, как ухаживать за кожей осенью

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За долгое жаркое лето ваша кожа испытала немало стрессов, а осенью их еще больше – в виде холода, ветра, перепада температур и так далее. Именно поэтому накануне наступления холодов необходимо ознакомиться с главными правилами ухода за кожей лица, которые помогут ей оставаться здоровой и сияющей.Скрабы и пилингиОсенью рекомендуется использовать скрабы или пилинги для выравнивания цвета кожи и предупреждения ее шелушения зимой. Еще один плюс таких процедур – после них косметические средства проникают глубже в кожу, что помогает ей восстановиться в короткие сроки. Рекомендуется начинать делать процедуры с октября, поскольку тогда солнце становится менее активным. Если же вы хотите начать уже с сентября, используйте средства с высоким SPF.Водный балансЗа лето ваша кожа потеряла большое количество жидкости, поэтому с наступлением осени необходимо восстановить баланс. Для этого используйте кремы, идеально подходящие вашему типу кожи. Главное правило – не использовать увлажняющие средства перед выходом на улицу: если ваша кожа страдает от обезвоживания, наносите крем перед сном.МаскиТак как осень – это сезон яблок, мы рекомендуем рецепт натуральной увлажняющей маски на основе этого фрукта. Возьмите мякоть четверти яблока и натрите на мелкой терке. Добавьте чайную ложку домашней сметаны и несколько капель оливкового масла. Полученную смесь нанесите на предварительно очищенную кожу лица и оставьте на 15-20 минут. После – умойтесь теплой водой и нанесите увлажняющий крем.Правильный уходТе легкие косметические средства, которые вы использовали летом, осенью становятся неэффективными. В холодное время года замените все легкие средства более плотными, к примеру, флюиды – кремовыми тональными средствами, блески – помадами и так далее. Это поможет защитить лицо от первых ветров. Также с наступлением осени рекомендуется забыть о средствах на основе спирта, ведь они подсушивают кожу, что в холодное время года просто недопустимо.Защита от солнцаКогда лето позади, многие женщины думают, что теперь можно отказаться от солнцезащитных средств. Однако это совсем не так: защищать кожу лица нужно круглый год, просто осенью и зимой нужно использовать косметику с более низким SPF.Салонные процедурыЕсли хотите побаловать кожу лица осенью, сделайте себе химический пилинг – он поможет избавиться от омертвевшей кожи, справиться с мелкими недостатками и даже с мимическими морщинами.Правильное питаниеЧтобы вас не коснулись ни проблемы с кожей, ни сезонные депрессии, включите в свой ежедневный рацион больше сезонных овощей, фруктов, зелени, рыбы и мяса, а также не забывайте пить достаточное количество чистой воды, чтобы поддерживать оптимальный водный баланс. А вот употребление кофе, молочных продуктов, орехов, сладостей и жареной пищи необходимо свести к минимуму.