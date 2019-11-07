Медики рассказали, как быстро восстановить печень
Исследования показали: клетки внутрипеченочных желчных протоков участвуют в регенерации печени.
Известно: клетки печени (гепатоциты) могут восстанавливаться. Однако регенерация происходит недостаточно быстро, к тому же новые клетки довольно быстро стареют. Поэтому ученые пытались найти способ дополнительной регенерации. Идеальным кандидатом оказались клетки желчных каналов печени — холангиоциты
Были проведены эксперименты с мышами, имевшими повреждения печени и «отключенные» гены в гепатоцитах, отвечающие за деление клеток. Это позволило смоделировать ситуацию, когда восстановление печени происходит не за счет гепатоцитов. В итоге печень смогла восстановиться за счет холангиоцитов
Данные клетки выходили из желчных каналов и превращались в клетки печени вместо дефектных гепатоцитов. По словам ученых, потенциал регенерации описанного механизма выше, чем у механизма восстановления за счет гепатоцитов. Теперь ученым предстоит восстановить печень человека, поврежденную циррозом, за счет введения холангиоцитов.
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Добавил stulout в категорию Гастроэнтерология
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