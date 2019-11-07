Этот напиток помогает контролировать вес осенью

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Это незаменимый продукт.Благодаря уникальному набору микроэлементов и активных веществ зеленый чай не только ускоряет метаболизм, но и мешает жиру активно откладываться в наиболее проблемных местах – в осенний период это лучший напиток для контроля веса.Для тех, кто ведет активный образ жизни и следит за своей внешностью, фигурой и здоровьем, зеленый чай – незаменимый продукт.Привычка пить по утрам зеленый чай вместо кофе не только укрепит иммунитет и добавит вам бодрости, но и поможет организму быстрее проснуться и «запустить» метаболизм. Кроме того, зеленый чай укрепляет иммунитет и помогает организму активно бороться с окружающими вирусами и бактериями.«Для тех, кто следит за весом или пытается похудеть, немаловажным является то, что зеленый чай усмиряет чувство голода и даже помогает быстрее насытиться после трапезы. Он некалориен, но при этом питаем организм ценными микроэлементами, кроме того, в этом напитке содержатся витамины C, P, B, K, PP, A, D, E, и микроэлементы фтор, цинк, йод, медь, марганец, фосфор, кальций. А еще это прекрасный антиоксидант, который тормозит процесс старения клеток», — врач Виктория Савицкая.По словам специалиста, для контроля веса и укрепления иммунитета напитки вообще играют очень важную роль, потому люди, которые хотят быть стройными и здоровыми, оставаясь при этом молодыми на как можно больший срок, обязательно должны придерживаться правильного питьевого режима.«При недостатке жидкости, метаболизм замедляется, калории тратятся медленнее, а лишние сантиметры на талии и бедрах, напротив, нарастает быстрее. Вода помогает избавиться и от уже имеющегося лишнего веса, ведь благодаря ей из организма выводятся вредные токсины, продукты жизнедеятельности и шлаки.Обязательно выпивайте по стакану воды за полчаса до еды, это заставит желудок начать работать интенсивнее, зато чувство голода слегка притупит. А вот во время еды пить много не стоит, так же как сразу после – это повлияет на усвоение полезных веществ и интенсивность пищеварения» — говорит эксперт.При этом, по словам врача, лучшим напитком для утоления жажды и поддержания всех функций организма, является самая обычная вода, можно с кусочком лимона. Ну и, конечно же, не забывайте про зеленый чай, очень полезны также травяные отвары. А вот от любых сладких напитков, газировки, пакетированных соков лучше отказаться раз и навсегда.