Названа причина обострения гастрита осенью

Это частая проблема.Осенью кажется, что с каждым днем солнца становится все меньше, а дел – все больше. Мы не высыпаемся, переживаем и забываем вовремя поесть. Из-за этого активизируются заболевания желудочно-кишечного тракта.1. Вы слишком загружены и не успеваете правильно питатьсяИногда у вас так много дел, что вы только к вечеру вспоминаете, что забыли позавтракать и пообедать? А когда появляется свободная минутка, на ходу перекусываете бутербродами или фастфудом? Тогда нет ничего удивительного в том, что пищеварительная система дает сбой.Правильное питание стоит на одном из первых мест в профилактике гастрита. Когда нет обострений, совсем не обязательно соблюдать строгую диету, но важно есть вовремя и придерживаться правил здорового питания.Если же вы заметили первые признаки гастрита, исключите из рациона продукты, которые стимулируют выделение желудочного сока: соленое, жареное, острое, копченое, соусы, специи, кислые ягоды и фрукты. Откажитесь от газированных напитков, выпечки из дрожжевого теста, тортов и пирожных с кремом. В периоды обострений очень важно питаться дробно и строго по часам. В течение дня ешьте каждые три часа, небольшими порциями. На ночь тоже стоит съесть что-то легкое и полезное для желудка, например, йогурт, простоквашу или стакан киселя. Вся пища должна быть теплой (примерно 37 градусов), чтобы не раздражать слизистую.2. Вы нервничаетеВы торопитесь, ничего не успеваете, работа становится сплошным источником стресса, да и дома не всегда есть возможность расслабиться и как следует отдохнуть, ведь домашние дела никто не отменял! Те, кто склонен снимать стресс при помощи сигарет или алкогольных напитков, – в группе риска по гастриту. Дело в том, что никотин (и другие составляюще табачного дыма) и алкоголь раздражают слизистые. А если вы курите на голодный желудок, то опасность многократно возрастает.Хотите обезопасить себя от заболеваний ЖКТ? Ищите способы для того, чтобы снимать напряжение без вреда для здоровья. Старайтесь больше гулять, ходить пешком, занимайтесь спортом – любая физическая активность помогает снять эмоциональное напряжение и способствует выработке эндорфинов. Попробуйте йогу и медитации, скачайте в телефон музыку для релаксации. И не стесняйтесь обратиться к врачу – в некоторых случаях вам могут назначить препараты, которые снижают тревожность. И, конечно, откажитесь от алкоголя и бросайте курить.3. Вы не высыпаетесьПогода портится, вставать приходится в темноте, а на фоне стресса может нарушаться качества сна. Из-за этого утром вы просыпаетесь без сил, и начать день без нескольких чашек кофе для многих становится просто невозможно. А если вы не выспались, то организм требует все больше жирной и сладкой пищи, чтобы компенсировать нехватку энергии. В результате неправильное питание и большое количество кофе могут стать причиной обострения гастрита.Чтобы исправить ситуацию, старайтесь высыпаться. Ложитесь раньше – осенью очень важно набирать необходимые 7–8 часов сна. Уберите из спальни все гаджеты, как следует проветрите помещение, на ночь выпейте стакан молока или травяной чай. И откажитесь от алкоголя: возможно, бокал вина поможет заснуть, но качество сна снизится.4. Вы сидите на диетеЕсли летом легко купить свежие овощи и фрукты, к середине осени на наших столах появляется все больше мяса, полуфабрикатов и соленостей. Многие начинают набирать вес, а ведь до Нового года всего пара месяцев! И тут вы садитесь на строгую диету. Несбалансированное питание может привести к дефициту витаминов и микроэлементов, а без них невозможна нормальная регенерация слизистой желудка.5. Вы сами себе назначаете лекарстваВ промозглую осеннюю погоду начинается сезонный пик ОРВИ и гриппа. Давайте будем говорить откровенно: очень мало кто обращается за помощью к врачу, если симптомы заболевания не слишком выражены. Большинство россиян предпочитают покупать лекарства без рекомендации врача и лечиться самостоятельно. Между тем, в некоторых ситуациях даже таблетка обычного аспирина может нанести вред желудку.Симптомы гастритаОщущение тяжести, давления и переполненности «под ложечкой», которое обычно усиливается после еды. Боль, жжение и изжога, которая развивается из-за того, что содержимое желудка вбрасывается в пищевод. Тошнота, рвота.Как нормализовать кислотность?Повышенную кислотность можно нормализовать щелочной минеральной водой. Воду надо пить в подогретом виде, предварительно выпустив из нее газ. Половину стакана рекомендуется выпить за час до еды.