Ученые узнали о новой причине появления рака кожи

В некоторых случаях рак может развиваться в клетках, которые находятся в волосяных фолликулах.Ученые из Нью-Йоркского университета заявили о том, что в некоторых случаях особо опасный рак кожи может развиваться из стволовых клеток, которые определяют цвет волос и находятся в волосяных фолликулах, а не в верхних слоях кожи.Предыдущие исследования предполагали, что основной причиной развития меланомы является ультрафиолетовое излучение. Вместе с тем, новая работа показывает, что триггеры всегда присутствуют в нормальных фолликулах.В ходе исследования ученые выяснили, что онкогенные пигментные клетки мигрируют из фолликул к внешнему слою кожи, где и начинается развитие рака. Злокачественные клетки начинают размножаться в эпидермисе, после чего проникают в более глубокие слои кожи. Эти клетки теряют маркеры фолликулярного происхождения и приобретают характеристики клеток других кожных тканей.К своим выводам исследователи пришли на основании наблюдений за генетически модифицированными мышами, а затем подтвердили их на образцах кожи человека.