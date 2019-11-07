Названы главные причины боли в пояснице

Боль в спине является распространенной жалобой пациентов.Боль в пояснице знакома не только людям преклонного возраста, организм которых слабеет с годами из-за недостатка минеральных веществ.Сегодня, испытывая частые физические, умственные и эмоциональные нагрузки, на боль в пояснице жалуются и представители молодого поколения.В чем же причина люмбалгии, от которой страдает практически 80% взрослых на планете?Медицинские специалисты отмечают, что боль в пояснице не всегда означает проблемы именно в этой части позвоночника. Зачастую такая жалоба сигланизирует о ряде нарушений. Например, вторичная боль в пояснице указывает на инфекционный воспалительный процесс и даже образование раковых клеток в органах малого таза либо о поражении крупных кровеносных сосудов, болезнях нервной системы. Поэтому ни в коем случае нельзя терпеть боль – необходимо срочное обследование и консультация доктора, потому что осложнения могут быть непредсказуемыми и тяжелыми.Итак, современной медицине известны такие причины боли в пояснице:Остеохондроз – результат сидячей работы и пассивного отдыха; болезнь офисных сотрудников, секретарей, водителей и т.д. Если не заниматься спортом, фитнесом, не делать элементарную гимнастику, происходит ущемление нервных корешков, идущих от спинного мозга.Об остеохондрозе свидетельствует ноющая боль в пояснице, которая, однако, исчезает при смене положения. Если запустить такое болезненное состояние, со временем можно увидеть искривление позвоночника, дисфункции толстой кишки и мочевого пузыря.Ишиас – ущемление нервных корешков в области крестца с поражением седалищного нерва, идущего от поясничного отдела до кончиков пальцев ног. Именно поэтому в таком случае внезапная боль в пояснице, обусловленная дистрофией межпозвоночного диска, обездвиживает человека.Пиелонефрит – воспаление почек, о чем говорит ноющая боль в области пупка и подреберья (в месте прикрепления ребер к позвоночнику). Связаны болезненные ощущения с растяжением капсулы, в которой располагается почка.Беременность: боль в пояснице на ранних сроках и на поздней стадии существенно разнится. Так, резкая, пульсирующая боль в пояснице на первых неделях беременности может означать выкидыш либо стремительное увеличение выброса гормона прогестерона. Если же боль распространяется не только на поясницу, но и на низ живота, необходимо срочно бежать к гинекологу, что подтвердить или исключить внематочную беременность.Что касается поздних сроков, то переменная тянущая боль может быть связана, во-первых, с ростом плода, который оказывает давление на крестец, а во-вторых – с выработкой гормона релаксина, который расслабляет мышцы в преддверье родов. А вот резкая боль может указывать на укорочение шейки матки и о раскрытии маточного зева.