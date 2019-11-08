Врачи объяснили, как замедлить появление морщин
У одних морщины появляются в 30 лет, у других их нет и в 45. От чего это зависит и что нужно делать, чтобы кожа не теряла упругость и свежесть?
Кожа человека — зеркало не только возраста, но и общего состояния организма. У маленького ребенка она тонкая, нежная, легко ранимая. Эпидермис в 2?3 раза тоньше, чем у взрослого, роговой слой развит слабо, зато подкожно-жировая клетчатка в несколько раз толще, чем у взрослого.
У детей кожа снабжается кровью более обильно, сосуды ее расширены, проницаемость сосудистых клеток повышена. Все это предрасполагает к воспалительным процессам с развитием отека, пузырьков, пузырей. Процессы терморегуляции и потоотделения у них несовершенны, дети легко перегреваются (вот почему детей нужно одевать на 2?3 порядка легче, чем взрослого), потеют, поэтому у них легко возникают потница, опрелости, гнойнички.
К 6?8 годам кожа ребенка по строению и функциям приближается к коже взрослого. И далее, с годами в структуре кожи происходят возрастные изменения, постепенное увядание, обусловленное:
— уменьшением ее кровенаполнения;
— ослаблением и частичной атрофией функций потовых и сальных желез;
— потерей кожей естественной способности удерживать влагу (и потому она становится неэластичной, сухой и вялой, теряет упругость);
— атрофией истонченной кожи, напоминающей папиросную бумагу;
— истончением подкожной жировой клетчатки, местами полным исчезновением (меняется овал лица);
— появлением на сухой, неравномерно пигментированной коже ороговевших участков — старческих кератом;
— ухудшением цвета кожи. Она покрывается мелкими и глубокими морщинами, легко раздражается и травмируется;
— ухудшаются процессы регенерации, что приводит к медленному заживлению ран;
— в результате повышенной ломкости стенок сосудов при малейшей травме и без нее возникают кровоизлияния в кожу.
В зависимости от состояния организма и образа жизни эти изменения могут быть заметны раньше или позже и больше или меньше.
Старение организма и всех его органов и систем (а кожа — это отдельный орган) обусловлено внутренними и внешними причинами.
Физиологические причины старения
— Генетически запрограммированная продолжительность жизни наших клеток: считается, что клетки могут делиться ограниченное количество раз, что объясняет «запрограммированность» старения и то, что кто-то в 50 выглядит свежо и моложаво, а кто-то уже в 25 считает морщинки.
— Гормональный фактор: беременность, сопровождаемая повышенным выделением женских половых гормонов, омолаживает организм, а менопауза, когда количество этих гормонов намного уменьшается, наоборот, ускоряет процессы старения.
— Снижение иммунной функции организма вследствие плохой экологии приводит к дефекту защитных функций и различным сбоям в процессах регенерации клеток, клетки обновляются реже, кожа истончается, и приобретает серый старческий оттенок.
— Болезни всего организма, а также принимаемые для их лечения препараты, отражаются на коже, ускоряя увядание.
— Плохое и нерегулярное питание сказываются на состоянии кожи.
— Строгая постоянная диета, лишая кожу необходимых питательных веществ, может привести к съеживанию кожи и образованию морщин.
Внешние причины старения кожи
— Вредное ультрафиолетовое облучение (повреждает клетки эпителия, способствует образованию свободных радикалов, разрушает водно-жировую пленку); считается, что в 80% случаев разрушение коллагеновых и эластических волокон и, как следствие, появление морщин, вызвано именно ультрафиолетовым излучением.
— Метеорологические факторы (холод, ветер, загрязнение атмосферы) обезвоживают кожу; этому же способствует сухость в квартире, недостаток влаги.
— Факторы, связанные с особенностями образа жизни (курение, алкоголь).
— Стрессы (нарушается кровоснабжение кожи и образуются свободные радикалы).
— Косметические факторы (постоянный контакт с агрессивными веществами, применение неподходящей типу кожи косметики).
— Синтетические материалы, искусственные волокна меняют химические и электрические соотношения на поверхности кожи.
— Усиленная мимика приводит к образованию ранних морщин, особенно на лбу и носогубной складке.
— Дефекты зубного ряда, некачественное протезирование, сопряженное с занижением или завышением прикуса, могут повлечь за собой образование носогубных складок и морщин.
Если вы ведете интенсивный образ жизни или у вас нарушен режим дня, если вы курите, а на работе переживаете постоянный стресс, то, возможно, обнаружите первые морщинки, даже не достигнув 30-летнего рубежа. Однако, как бы там ни было, но от разрушительного воздействия времени никто не защищен.
Напомним, ученые обнаружили, что раны, полученные ночью, заживают дольше, чем дневные.
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