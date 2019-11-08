Назван простой способ очистки крови

Чистка крови и лимфы позволяет поддерживать ее в отличной форме.Работа отдельных органов, систем и всего организма напрямую зависит от качества нашей крови и лимфы, от состояния всей сердечнососудистой системы в целом.Предлагаем вам несложный тибетский рецепт очищения крови и лимфы чесноком.Тибетский рецепт очищения крови и лимфы чесноком: 350 г чеснока измельчить, залить 200 мл спирта, поместить смесь в бутылку из темного стекла, плотно закупорить, завернуть в темную бумагу и настаивать 10 дней при комнатной температуре. Затем получившуюся массу отжать через марлю. Получившийся густой сок оставить еще на 2 дня. Принимать по каплям, размешивая с кипяченым остывшим молоком.Схема приема: день первый – на завтрак 1 каплю чесночного спирта капаем в 50 мл молока, в обед – 2 капли, на ужин – 3 капли.Второй день: завтрак – 4 капли, и по такому принципу увеличивать прием по капле, пока количество капель на завтрак не дойдет до 15.Затем начинаем двигаться в обратном направлении, пока прием не дойдет до первоначальной дозы, т. е. до 1 капли.Далее продолжаем принимать по 15 капель на 50 г молока до тех пор, пока смесь не закончится.