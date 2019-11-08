Вместо виагры: ученые открыли влияние популярного лекарства на потенцию

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Положительное влияние подтверждено лабораторными исследованиями.Турецкие научные сотрудники заявляют, что частое употребление мужчинами аспирина способствует повышению потенции. Это связано с тем, что лекарство имеет кроворазжижающие свойства.Для получения таких итогов специалистами был проведен эксперимент, в котором приняли участие 184 мужчин в возрасте 48 лет, страдающих от эректильной дисфункции. На протяжение 6 недель части испытуемых давали принять плацебо, а остальным 100 мг таблетки аспирина.По результатам в конце выяснилось, что те, кто принимал аспирин, гораздо больше проводят половых актов по сравнению с предыдущими показателями от 31 до 78%.Один из авторов идеи эксперимента Зеки Байрактар заявил, что такой результат был достигнут благодаря кроворазжижающему свойству аспирина, так как ацетилсалициловая кислота в его составе приводит к снижению объема тромбоцитов, с помощью которых вырабатывается тромбоксан.