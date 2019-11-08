Названы неизвестные ранее причины насморка с кровью
Кровотечение из носа и насморк с кровью — разные вещи и это нужно понимать в первую очередь. Но это вовсе не означает, что на данное явление стоит не обращать внимание.
В носу есть много микроскопических капилляров, которые по различными причинам могут лопаться, от чего вместе со слизью может выходить и кровь.
Если в слизи при насморке вы заметили кровь, то причина может быть вот в чем:
Хрупкие кровеносные сосуды. Это генетический фактор, который можно устранить, потребляя много продуктов, содержащих витамин С и аскорбиновую кислоту, положительно воздействующие на кровеносную систему.
Вирусное заболевание. При гриппе и других вирусных болячках слизистая носа может самостоятельно (без посторонней помощи) повредиться, от чего один за другим лопаются капилляры и слизь приобретает красный оттенок.
Механическое повреждение. Если в носу ковыряться пальцами и ногтями, то немудрено, что слизистая оболочка травмируется и тогда в выделения попадает кровь. Тоже самое касается и ватных палочек, которыми обычно чистят носы маленьким детям.
Пересушенные слизистые носа. Это довольно частое явление, особенно в зимний период, когда включено центральное отопление, высушивающее воздух до нельзя. Также, пересушиванию носа может поспособствовать регулярное применение сосудосуживающих капель, поэтому врачи рекомендуют чаще промывать нос солевым раствором, чтобы увлажнить слизистые и предупредить их травмирование.
Синусит или гайморит. При воспалении гайморовых пазух стенки сосудов становятся истонченными и легко повреждаются и тогда в слизи из носа можно обнаружить примеси крови.
Судя по вышеперечисленным причинам насморка с кровью, можно утверждать, что кровь в слизи из носа — это прерогатива не только больных вирусным или простудным заболеванием, а также тех, кто страдает от аллергического ринита, но и вполне здоровых людей.
В случае, если вы не можете самостоятельно справиться с насморком за несколько дней и он уже стал похож на хронический, обратитесь к врачу.
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Добавил stulout в категорию Инфекционные болезни
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