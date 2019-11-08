Названы неизвестные ранее причины насморка с кровью

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Врачи объяснили, из-за чего при насморке в слизи может появиться кровь.Кровотечение из носа и насморк с кровью — разные вещи и это нужно понимать в первую очередь. Но это вовсе не означает, что на данное явление стоит не обращать внимание.В носу есть много микроскопических капилляров, которые по различными причинам могут лопаться, от чего вместе со слизью может выходить и кровь.Если в слизи при насморке вы заметили кровь, то причина может быть вот в чем:Хрупкие кровеносные сосуды. Это генетический фактор, который можно устранить, потребляя много продуктов, содержащих витамин С и аскорбиновую кислоту, положительно воздействующие на кровеносную систему.Вирусное заболевание. При гриппе и других вирусных болячках слизистая носа может самостоятельно (без посторонней помощи) повредиться, от чего один за другим лопаются капилляры и слизь приобретает красный оттенок.Механическое повреждение. Если в носу ковыряться пальцами и ногтями, то немудрено, что слизистая оболочка травмируется и тогда в выделения попадает кровь. Тоже самое касается и ватных палочек, которыми обычно чистят носы маленьким детям.Пересушенные слизистые носа. Это довольно частое явление, особенно в зимний период, когда включено центральное отопление, высушивающее воздух до нельзя. Также, пересушиванию носа может поспособствовать регулярное применение сосудосуживающих капель, поэтому врачи рекомендуют чаще промывать нос солевым раствором, чтобы увлажнить слизистые и предупредить их травмирование.Синусит или гайморит. При воспалении гайморовых пазух стенки сосудов становятся истонченными и легко повреждаются и тогда в слизи из носа можно обнаружить примеси крови.Судя по вышеперечисленным причинам насморка с кровью, можно утверждать, что кровь в слизи из носа — это прерогатива не только больных вирусным или простудным заболеванием, а также тех, кто страдает от аллергического ринита, но и вполне здоровых людей.В случае, если вы не можете самостоятельно справиться с насморком за несколько дней и он уже стал похож на хронический, обратитесь к врачу.