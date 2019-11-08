Симптомы и способы лечения вестибулярной мигрени

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Медики рассказали, по каким симптомам можно распознать вестибулярную мигрень и что делать, чтобы избавиться от боли.Мигрень относится к категории заболеваний нервной системы, поэтому основными причинами ее врачи называют стрессы, беспокойство, регулярный недосып и эмоциональное напряжение. Вестибулярный тип мигрени развивается из-за нарушения в работе вестибулярной системы внутреннего уха, поэтому к сильной пульсирующей боли в голове добавляются другие симптомы.Чаще всего вестибулярной мигренью страдают люди, которые не по наслышке знают, что такое мигрень. В основном, это девушки и женщины.Эти признаки указывают на то, что у человека именно вестибулярная мигрень:— головокружение;— слабость в теле;— нарушение координации движения;— болезненные ощущения в области шеи;— дискомфорт в глазах и боли при поднятии взгляда вверх, а также при поворотах в стороны;— ощущение повышенного давления в ушах и голове;— шум, звон в ушах;— обморок;— головная боль.Интересно, что симптомы вестибулярной мигрени могут проявляться без головной боли, что усложняет задачу и самому человеку, и врачу, к которому он обратился, сетуя на свое самочувствие.Лечение вестибулярной мигрениВрач-невропатолог может назначить лекарственную терапию, а именно превентивные препараты, которые будут устранять негативные симптомы вестибулярной мигрени. Но очень важно изменить образ жизни, например, стараться избегать стрессов, правильно питаться, больше двигаться и бывать на свежем воздухе, соблюдать режим дня и спать не менее 7 часов каждую ночь.Наилучшим решением при появлении вышеперечисленных признаков вестибулярной мигрени будет обращение к доктору, который подскажет, какие методы лечения наиболее эффективны в данном случае.