Пять преимуществ полного отказа от алкоголя

Медики рассказали, что произойдет с организмом человека, когда от перестанет употреблять спиртные напитки.На сегодняшний день встретить абсолютно не пьющего человека практически невозможно. Причем, алкоголь употребляют и мужчины, и женщины, и даже подростки. О вреде спирта на здоровье человека написано немало статей и книг, но это не останавливает современное общество.Чтобы мотивировать людей на «трезвый» образ жизни, медики решили назвать главные преимущества отказа от алкоголя:Иммунная система начинает правильно функционировать и защищать человека от вирусов, инфекций и бактерий. Спиртные напитки ослабляют иммунитет, заполняя кишечник и кровь токсинами, но буквально через 2-3 недели после того, как человек перестал пить, его иммунная система восстановит производство новых клеток.За счет уменьшения потребления калорий человек начинает худеть. Если вы не знали, алкоголь — довольно калорийный продукт, который еще и снижает чувство ответственности за количество съеденной пищи. Часто выпивающие мужчины и женщины нередко едят по ночам и, соответственно, имеют проблемы с лишним весом.Риск заполучить проблемы с печенью снижается к минимуму, так как без «дополнительных» токсинов в виде спирта орган начинает нормально функционировать и постепенно восстанавливаться.Исчезает бессонница и такое явление, как хронический недосып. У людей, регулярно употребляющих спиртные напитки, не получается нормально высыпаться, даже если они рано ложатся спать и просыпаются через 7-8 часов. Спустя пару недель после отказа от алкоголя сон нормализуется и человек перестанет ощущать сонливость в течение дня.Улучшается метаболизм, за счет чего внутренние органы начинают полноценно работать и своевременно очищать организм от вредных веществ. Благодаря такому улучшению, человек, отказавшийся от алкоголя станет выглядеть свежее и чувствовать себя бодрее, энергичнее.Помните, что алкогольная зависимость развивается незаметно, а вот вылечиться от нее и перестать употреблять спиртное способен не каждый и в большинстве случаев алкоголикам не могут помочь даже врачи.