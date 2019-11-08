Как и когда лучше пить молоко: ответ врачей

Молоко — продукт, который мы употребляем еще из детства.Нам всегда внушали, что молоко очень полезно, содержит много кальция и просто необходимо в рационе. Однако, уже не первый год идут споры о том, хорош ли этот продукт для употребления взрослым человеком. Медики рассказали, как правильно пить молоко.Врачи рекомендуют пить молоко каждый день в объеме порядка трех стаканов. Употреблять молоко, по словам докторов, следует как отдельное блюдо, то есть отдельно от остальных приемов пищи.Безусловно, молочные продукты являются основным источником кальция, а также дают организму витамин D, которым промышленность обогащает современное молоко. Однако, людям старшего возраста нужно употреблять молоко ограниченно.Парное молоко доктора пить не советуют. Употребление такого молока связано с высоким риском инфекций. Помимо того, в парном молоке содержится высокая концентрация эстрогена. По возможности следует выбирать безлактозное молоко.