Четыре способа справиться с сахарной зависимостью

Простые, но эффективные шагиМногие «заедают» сладеньким плохое настроение или неудачный день, стараясь таким образом себя порадовать — а в результате получают сахарную зависимость, лишний вес и невозможность похудеть. Нутрициолог Лачина Джанкулиева, которая ранее назвала топ-20 продуктов для молодости и красоты, поделилась на своей странице в Instagram простыми, но эффективными советами, которые помогут перебороть тягу к сладкому.Эксперт перечислила 4 основных шага:1. Отказаться от сладкого, резко, без всяких замен. Это очень жестко, но, если перетерпеть 10 дней, работает, Вас перестанет привлекать этот вкус, пока вы его снова не попробуете.2. Разберитесь со своими эмоциями, поймите, что вам заменяет сладкое? Любовь? Заботу? Избавление от скуки? Заполняйте пустоту другими методами: массаж, медитация, встреча с подругами.3. Сбалансируйте свой рацион. Ешьте больше жиров. На быстрые углеводы тянет тогда, когда в рационе мало полезных жиров. Обогатите свой рацион: кокосовым маслом, орехами, авокадо, растительными нерафинированными маслами, маслом гхи. Ешьте больше медленных углеводов, исключите полностью быстрые углеводы, чтобы не вызывать скачки инсулина.4. Высыпайтесь. Когда вы не высыпаетесь, гормоны работают хуже, энергии не хватает и организм старается восполнить энергию привычным и доступным ему путем — сладким.Очень важно выстроить правильный рацион и образ жизни, чтобы избавиться от своих зависимостей, стать здоровыми, кожа очистилась и лишний вес ушёл.