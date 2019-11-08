Эксперимент показал, что человек способен чувствовать магнитное поле
Новое исследование показало, что известный список чувств, присущих человеку (зрение, слух, вкус, обоняние, осязание), должен быть расширен. Ученых из США и Японии пришли к заключению о том, что также человек способен чувствовать магнитное поле Земли, и человеческий мозг реагирует на изменения в нем. Ранее считалось, что подобным чувством наделены лишь представители животного мира, многие рыбы, насекомые и птицы.
Науке давно известно, что в мире фауны развита магниторецепция — особое чувство, позволяющее живым организмам ощущать изменения в глобальном магнитном поле Земли. Эксперименты ученых продемонстрировали: в определенной мере магниторецепция присуща и человеку: оказалось, что наш мозг меняет активность в соответствии с изменениями магнитного поля.
Для экспериментов была собрана группа из 26 добровольцев, которых по одному помещали в так называемую клетку Фарадея – темное помещении со звукоизоляцией. Внутри него можно было создавать искусственное магнитное поле, имитировавшее геомагнитное поле у поверхности Земли, — однако при этом специалисты могли сами манипулировать направлением его волн. Создавая разные направления магнитных потоков в помещении с находящимися в нем людьми, ученые фиксировали активность мозга каждого добровольца с помощью электроэнцефалографа (ЭЭГ).
Испытания показали, что при изменении магнитного поля внутри помещения у каждого человека заметно ослабевала активность альфа-волн. Обычно падение их апмплитуды означает, что мозг начинает усиленно работать, обрабатывать сенсорную информацию. Альфа-волны у добровольцев могли снижать свою активность на величину до 60 процентов.
Ученые пока не понимают, какой именно механизм наделяет мозг человека чувствительностью к изменению магнитного поля. В то же время, по их мнению, данное чувство является полноправной частью нервной системы наряду с пятью известными всем чувствами. Также в этом ряду они видят ощущение человеком гравитации, температуры, боли, баланса.
«Человеческий организм способен ощущать изменения магнитного поля, хотя пока и непонятно, за счет чего именно. Необходимо изучить, существуют ли специальные клетки, которые реагируют на изменение магнитного поля, или же люди могут «видеть» магнитное поле так же, как и некоторые птицы, с помощью специальных рецепторов», — констатировали авторы работы.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил kruzka в категорию Неврология
Добавить комментарий