В лечении рака простаты может быть полезен гормон тестостерон

Авторы новой работы наблюдали за 834 пациентами.Вопреки популярной медицинской теории о том, что тестостерон повышает риск развития раковых опухолей предстательной железы, исследователи-онкологи из Калифорнийского университета выступили с предложением использовать гормональную терапию на основе тестостерона для борьбы с раком простаты. Ученые констатируют: тестостерон не лечит рак сам по себе, но замедляет его распространение.Авторы новой работы наблюдали за 834 пациентами, которые проходили лечение рака простаты и перенесли простатэктомию (удаление простаты), а также лучевую терапию. 152 человека из их числа получили дополнительно заместительную терапию тестостероном. Спустя три года выяснилось: применение тестостерона оказалось очень полезным, в 3 раза снизив вероятность рецидива болезни. В частности, среди пациентов, которые получали тестостерон, вернувшийся рак был диагностирован у 5%. В группе не получавших тестостерона — у 15%.Эксперимент с получением тестостерона был не случайным. Долгое время считалось, что именно тестостерон «виноват» в повышенном риске развития рака простаты. Стандартом лечения этого заболевания является терапия, направленная на снижение уровня тестостерона в организме (за ее разработку в 1966 году ученый Чарлз Брентон Хаггинс был удостоен Нобелевской премии).Авторы нового исследования указывают на то, что лечение, направленное на снижение уровня тестостерона, способствует развитию метаболических нарушений, связанных с ожирением, повышением концентрации холестерина в крови, а также преждевременной смерти пациентов от болезней сердца и сосудов. Их мнение таково: тестостерон при лечении рака простаты может быть полезен, так как содействует поддержанию нормальной мышечной массы, половой активности и показателей холестерина.