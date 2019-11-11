Медики назвали неожиданные причины болей в спине

В большинстве случаев боль не опасна. Но есть симптомы, которые нельзя игнорировать.Когда при боли в спине надо вызвать скорую. Обратитесь за экстренной медицинской помощью, если:Спина сильно болит, и это состояние сопровождается лихорадкой.Вы подозреваете, что острая боль в спине связана с недавним падением, ударом или иной травмой.Боль в спине становится сильнее после приёма пищи или когда вы идете в туалет.Любой из этих симптомов может быть связан с серьезным, угрожающим жизни поражением внутренних органов. Так что не бойтесь перебдеть.Когда при боли в спине надо быстро идти к врачуЕсли угрожающих признаков нет, проанализируйте характер, продолжительность боли, а также сверьте их с вашим возрастом и образом жизни. Обязательно пожалуйтесь на дискомфорт терапевту, если:Вам больно, даже когда вы ложитесь и принимаете максимально удобную позу.Спина не дает высыпаться по ночам.Кроме боли, вы отмечаете слабость и/или онемение в ногах или руках.Неприятные ощущения дают о себе знать неделями и сопровождаются потерей веса.Вам больше 50 лет.У вас остеопороз.Ранее вы лечились от рака любого вида.Вы употребляете стероиды.Вы выпиваете или принимаете наркотики.Эти признаки как вместе в любой комбинации, так и по отдельности говорят, что с вашим позвоночником или внутренними органами могут быть проблемы.Самые распространённые патологии злокачественная опухоль, перелом, синдром конского хвоста (так называют повреждение нервного пучка, отходящего от нижнего отдела спинного мозга) или инфекция, причем не обязательно позвоночника, а, например, почек или мочевыводящих путей.Врач назначит дополнительные обследования и, если придется, будет лечить основное заболевание.Почему болит спинаПоложим, опасных симптомов у вас нет, а спина все равно болит — колет, стреляет, ноет, саднит. Медики честно признаются, что не всегда могут точно определить, что же именно приводит к болезненности. Вот пять распространённых причин.1. Мышечная нагрузкаСамый очевидный случай: вы подняли что-то тяжелое, мышцы спины (чаще всего поясницы) перенапряглись, случился спазм.Случай менее очевидный, но столь же популярный: вы просто слишком много сидели. Когда вы сидите, например, перед компьютером, именно мышцы спины держат на себе основную массу тела. И если сидение затянулось, могут перенапрячься.Кстати, именно поэтому физиологи рекомендуют как можно глубже садиться в кресло, опираясь на его спинку, чтобы не допускать скругления позвоночника.2. Грыжа межпозвоночных дисковЭто еще один бич тех, кто ведет сидячий образ жизни. Зачастую, сидя в кресле или на стуле, мы сутулимся. Из-за скругления поясницы нагрузка на межпозвоночные диски возрастает в 10–11 раз.Со временем позвонки все сильнее прижимаются друг к другу, а диски между ними расплющиваются и начинают выпирать за пределы позвоночного столба. Так возникает грыжа.Ее побочный эффект — сдавливание нервных окончаний и боль в спине.3. ПростудаВы кашляете и/или чихаете, а эти движения бывают довольно резкими и тоже могут вызвать перенапряжение или растяжение мышц спины.4. МиалгияЭто общее название болей в мышцах, в том числе и спины. Мускульную боль могут вызывать десятки факторов, среди которых переохлаждение и длительный стресс.Если у вас нервная работа, да к тому же вы заняты ею в офисном кресле и под кондиционером, ваши шансы заработать боль в спине возрастают.5. СколиозИскривления позвоночника в любую сторону также увеличивают нагрузку на межпозвоночные диски и могут привести к болезненному сдавливанию нервных окончаний.Что делать, если болит спинаВ любом случае стоит проконсультироваться с терапевтом: вдруг вы упускаете из виду какой-нибудь важный симптом. Но в целом современная медицина предполагает, что от боли в спине можно избавиться простыми домашними способами.1. Оставайтесь активнымРаньше считалось, что при боли в спине помогает постельный режим. Но теперь известно, что люди, которые сохраняют активность, выздоравливают быстрее.2. Делайте простые упражнения для спиныНапример, вот эти. Кроме прочего, подобные тренировки укрепят ваши мышцы и помогут им выдерживать нагрузки. Это снизит риск возникновения болей в спине в будущем.3. Примите обезболивающееСовет для тех, кому боль кажется слишком изматывающей. Ибупрофен или кодеин уменьшат неприятные ощущения.4. Будьте оптимистомЭто поможет вам расслабиться и отвлечься от мыслей о боли. Кроме того, оптимизм позволяет побороть стресс. А значит, вы быстрее избавитесь и от вызванных им мышечных спазмов.