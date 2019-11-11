Медики назвали главные симптомы кори и осложнения после болезни

Корь – инфекционная болезнь, поражающая как детей, так и взрослых, не имеющих иммунитета против этого заболевания.Корь – опасное вирусное заболевание. Именно эта инфекция является одной из основных причин детской смертности в Мире.Как можно заразиться корьюВирус очень быстро распространяется – он передается при разговоре, кашле, чихании или любом тесном контакте с больным. Как только у человека появляются первые признаки вируса – он уже распространяет инфекцию. Инкубационный период продолжается от 7 до 17 дней.При этом инфекция очень быстро распространяется, поэтому с потоком воздуха вирус может даже проникать в соседние помещения, например через окна, вентиляцию и тому подобное.Симптомы у детей и взрослыхЧаще всего корью болеют дети и подростки, однако, если прививки не было, то заразиться может и взрослый.Первые тревожные признаки опасного вируса – человек становится вялым, у него нарушается сон, снижается аппетит. Позже появляется насморк и кашель, а также повышается температура.Однако, уже через несколько дней температура снижается, а вот кашель и насморк не проходят и наоборот усиливаются. В этот период у человека становятся чувствительными глаза, трудно смотреть на свет, иногда доходит до воспаления глаза (конъюнктивит). Часто эти симптомы можно спутать с обычной простудой или гриппом. При этом на внутренней стороне щек, а иногда и губ, уже появляются мелкие пятнышки. Это уже один из основных признаков, что у больного корь.Уже на 4-5 день после первых симптомов температура вновь повышается до 39-40 градусов, а на коже появляется очень заметная сыпь красных пятнышек. В этот момент усиливается насморк, отекают веки и все лицо.К симптомам может добавиться еще и понос. Также может усилиться головная боль, иногда больные даже теряют сознание.Если болезнь проходит без осложнений, то уже до недели времени больному должно стать лучше. Тогда у человека нормализуется температура, проходят кашель и насморк, а верхний слой кожи, на которой была сыпь, начинает отшелушиваться.ОсложненияЭтот вирус опасен еще и тем, что осложнения после болезни могут быть не менее опасными, чем сама болезнь. Инфекция сильно понижает иммунитет, и организм становится чувствительным к любой бактериальной инфекции.Осложнения могут коснуться и дыхательной системы — пневмония, бронхит. Также после переноса вируса может возникнуть воспаление среднего уха, часто это случается у маленьких детей.Корь наносит отпечаток и на нервную систему, в некоторых случаях может привести к энцефалиту (воспаление головного мозга).ПрофилактикаКак убеждают медики, наиболее действенной защитой от кори является вакцинация. Ее колят ребенку в 12 месяцев и 6 лет.«В странах, где вакцинация от кори охватывает большинство населения, люди перестают болеть корью. И неприемлемой является ситуация, когда во время доказательной медицины врачи или другой медицинский персонал отказывает молодым родителям в прививке детей. Считаю, что это своеобразное медицинское преступление», – заявила экс-заместитель министра здравоохранения Оксана Сивак.Она также заверила, что вакцина против кори «безопасная, надежная и эффективная». Ведь эту вакцину используют не только в Украине, но и во многих других европейских странах.