Эксперты рассказали о лечебных свойствах кофе

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Любители кофе в два раза меньше рискуют заболеть раком печени.Сотрудники Университета Куинс в Кингстоне (Великобритания) установили, что у регулярно пьющих кофе уменьшается риск развития одного из самых распространенных типов рака печени — гепатоцеллюлярной карциномы.Кофе — один из наиболее часто употребляемых напитков в мире. Более ранние научные работы доказали, что с ним связана польза для здоровья, что обусловлено высоким содержанием антиоксидантов. Проводившееся в течение семи с половиной лет исследование ученых Кингстона выявило еще одно благотворное влияние напитка.В исследовании изучались привычки употребления кофе 471 779 человек. Большинство из них пили кофе. Обычно это были финансово благополучные мужчины зрелого возраста с хорошим образованием. Многие участники также курили в прошлом или в момент проведения исследования, употребляли алкоголь больше нормы, имели высокий уровень холестерина и реже остальных болели диабетом, циррозом печени, желчекаменной болезнью и язвой желудка.Авторы работы пришли к выводу, что у пьющих кофе на 50% снижен риск гепатоцеллюлярной карциномы по сравнению с теми, кто не употреблял напиток. По мнению исследователей, это связано с тем, что содержащиеся в кофе антиоксиданты и кофеин — это эффективные онкопротекторы, которые предотвращают развитие опухолей.Одна из соавторов исследования отметила, что риск рака печени был одинаково низким у любителей как натурального, так и растворимого кофе, который в Великобритании пьют чаще.