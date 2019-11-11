Эксперты рассказали о лечебных свойствах кофе
Сотрудники Университета Куинс в Кингстоне (Великобритания) установили, что у регулярно пьющих кофе уменьшается риск развития одного из самых распространенных типов рака печени — гепатоцеллюлярной карциномы.
Кофе — один из наиболее часто употребляемых напитков в мире. Более ранние научные работы доказали, что с ним связана польза для здоровья, что обусловлено высоким содержанием антиоксидантов. Проводившееся в течение семи с половиной лет исследование ученых Кингстона выявило еще одно благотворное влияние напитка.
В исследовании изучались привычки употребления кофе 471 779 человек. Большинство из них пили кофе. Обычно это были финансово благополучные мужчины зрелого возраста с хорошим образованием. Многие участники также курили в прошлом или в момент проведения исследования, употребляли алкоголь больше нормы, имели высокий уровень холестерина и реже остальных болели диабетом, циррозом печени, желчекаменной болезнью и язвой желудка.
Авторы работы пришли к выводу, что у пьющих кофе на 50% снижен риск гепатоцеллюлярной карциномы по сравнению с теми, кто не употреблял напиток. По мнению исследователей, это связано с тем, что содержащиеся в кофе антиоксиданты и кофеин — это эффективные онкопротекторы, которые предотвращают развитие опухолей.
Одна из соавторов исследования отметила, что риск рака печени был одинаково низким у любителей как натурального, так и растворимого кофе, который в Великобритании пьют чаще.
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