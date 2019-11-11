Названы фрукты, которые особенно полезно есть зимой

Зимой количество фруктов и ягод резко уменьшается.Однако, эксперты уверяют, что из своего рациона их не нужно исключать. Диетологи рассказали, какие сезонные фрукты нужно обязательно употреблять зимой.Авокадо — самый «обволакивающий» и не раздражающий ЖКТ фрукт, антиэйдж, антистресс-продукт. Содержит калий, магний, витамин С и витамины группы В! В 100 гр мякоти — 15 гр цельных жиров.Чтобы жесткий авокадо доспел, просто положите его в бумажный пакет при комнатной температуре.Хурма — отличный источник йода, помощник при железодефиците, имеет мочегонный эффект — профилактика отеков и гипертонии, содержит бета-каротин для здоровья глаз, противораковый антиоксидант ликопин не меньше, чем в помидорах, бактерицидные танины (их больше в хурме, которая вяжет).Мандарины — богаты не только известным витамином С, но и легко-усвояемым кальцием. Рутин помогает укреплять стенки сосудов. Благодаря содержанию растворимых пищевых волокон, способствует восстановлению баланса «плохого» и «хорошего» холестерина, усмиряет метаболизм. Успокаивает нервную систему за счет витамина В6.Гранат — улучшает кроветворение (профилактика анемии), нормализует давление, имеет мочегонный и антисептический эффект, способствует процессам детоксикации.