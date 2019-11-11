Медики рассказали о вреде соленых помидоров

Соленые помидоры — один из самых популярных продуктов уже долгое время.

Польза соленых помидоров обусловлена богатым составов витаминов и микроэлементов.

Помидоры богаты кверцетином — естественный антибиотик, который имеет противовоспалительное действие на организм.

Вред соленые помидоры могут принести людям, у которых есть заболевания печени, почек, желудка и поджелудочной. Отказаться от подобных продуктов стоит людям, у которых есть расстройство желудка.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил kolonka в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь