Медики рассказали о вреде соленых помидоров
Польза соленых помидоров обусловлена богатым составов витаминов и микроэлементов.
Помидоры богаты кверцетином — естественный антибиотик, который имеет противовоспалительное действие на организм.
Вред соленые помидоры могут принести людям, у которых есть заболевания печени, почек, желудка и поджелудочной. Отказаться от подобных продуктов стоит людям, у которых есть расстройство желудка.
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