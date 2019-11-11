Медики рассказали о вреде соленых помидоров

Соленые помидоры — один из самых популярных продуктов уже долгое время.Польза соленых помидоров обусловлена богатым составов витаминов и микроэлементов.Помидоры богаты кверцетином — естественный антибиотик, который имеет противовоспалительное действие на организм.Вред соленые помидоры могут принести людям, у которых есть заболевания печени, почек, желудка и поджелудочной. Отказаться от подобных продуктов стоит людям, у которых есть расстройство желудка.