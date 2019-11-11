Врачи подсказали, кому нельзя есть мясо тунца

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По заверению испанских врачей, новые правила помогут снизить риски отравления ртутью.В группе риска находятся беременные женщины и дети.Ртуть – опасные яд, главная мишень которого – мозг и нервная система.Она может негативно влиять даже в минимальных количествах во время внутриутробного развития, причем последствия этого проявляются несколько лет спустя. Рыба с самым высоким содержанием ртути – рыба-меч, тунец и акула.«Соединение ртути легко растворяется в жирах, и способно преодолевать гематоэнцефалический барьер, плаценту и, как следствие, приводить к изменениям в развитии нейронов у плода.Последствиями этих изменений могут быть повреждение головного мозга, трудности в обучении, потеря слуха и серьезное повреждение нервной системы ребенка», – цитирует врачей издание La Vanguardia.Сколько можно есть этой рыбы остальным?Даже если вы не попадаете в группу риска, потребление этих видов рыбы следует ограничить. Врачи рекомендуют не более 4 порций в неделю.Самая безопасная рыба (малое содержание ртути): лосось, форель, сельдь, треска, скумбрия, морской окунь, камбала.