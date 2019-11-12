Медики объяснили, как алкоголь влияет на кожу

Британский дерматолог Кэти Уайт рассказала, что употребление алкоголя является основной причиной преждевременного появления признаков старения кожи.

Спиртное вызывает обезвоживание, что негативно сказывается на состоянии кожи, ее способности к регенерации и выработке коллагена. В итоге кожа становится тусклой, теряет упругость, появляются воспаления и пигментные пятна.

Кроме того, сахар в напитках, например в вине, влияет на уровень сахара в крови, вызывая скачки, а это может стать причиной появления морщин. Еще один негативный фактор — плохой сон. Употребление алкоголя ведет к нарушениям фаз сна, тревожному сну, бессоннице. Это происходит из-за снижения выработки мелатонина. В результате во время сна хуже идут процессы восстановления, не только кожи, но и всего организма в целом.

Что с этим делать? Полностью отказаться от злоупотребления алкоголем. Если вы планируете выпить больше одной порции, то нужно обязательно пить побольше воды, отказаться от жирных и сладких закусок. Также нельзя забывать об уходе за кожей и правильном питании.
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