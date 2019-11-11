Врачи рассказали, какие сладости полезны для работы сердца

Сладкое, вопреки бытующему мнению о его вреде для организма, все таки имеет полезные свойства, от которых не стоит отказываться.Сладости могут быть полезными для терапии некоторых нарушений сердечно-сосудистой системы.Еще в далеком прошло было замечено, что разные вкусы могут специфическим образом влиять на работу организма. Конкретно сладкий вкус способствует расширению сосудов, и потому к его помощи прибегают, как к подручному и вспомогательному средству при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, в особенности ишемической болезни сердца.Ученые констатировали, что недостаток углеводов влечет за собой негативные изменения стенок сосудов — они становятся менее эластичными и более хрупкими, что увеличивает риск возникновения сосудистых, сердечных и мозговых патологий.Эксперты советуют употреблять в умеренном количестве натуральный мармелад, в составе которого присутствуют магний и калий — наиболее важные для хорошей работы сердца микроэлементы. Пектин в составе мармелада помогает быстро и эффективно выводить накопившиеся соли тяжелых металлов и плохой холестерин.Кроме того, для сердца полезен шоколад. Люди, которые едят шоколад в умеренном количестве, понижают риск заполучить болезни сердца на 23%, — это показало исследование ученых из Мюнхенского университета.Позитивное влияние шоколада на сердце, по словам исследователей, объясняется его насыщенностью флавоноидами. Эти вещества хорошо известны своей способностью при попадании в организм снижать проницаемость сосудов, делать их более гибкими и эластичными, а также приводить в норму кровяное давление и уравновешивать сердечный ритм.