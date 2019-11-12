Врачи рассказали, кому нельзя есть этот орех

Фундук — полезный и вкусный орех.

Однако не стоит забывать, что он может нанести вред вашему организму. О том, кому опасно есть фундук.

Фундук влияет на организм следующим образом:

снижает уровень холестерина,
повышает гемоглобин,
чистит кровь,
выводит шлаки,
повышает иммунитет
полезен тем, кто страдает гипертонией

Однако фундук нельзя есть при:

энтероколитах, язвах желудка, колитах и гастритах, болезнях двенадцатиперстной кишки;

запрет на потребление есть и когда у вас ОРВИ, ангина, кашель и простуда, а также диатез, крапивница, экзема, псориаз и нейродермит.
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