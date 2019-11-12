Врачи рассказали, кому нельзя есть этот орех

Фундук — полезный и вкусный орех.Однако не стоит забывать, что он может нанести вред вашему организму. О том, кому опасно есть фундук.Фундук влияет на организм следующим образом:снижает уровень холестерина,повышает гемоглобин,чистит кровь,выводит шлаки,повышает иммунитетполезен тем, кто страдает гипертониейОднако фундук нельзя есть при:энтероколитах, язвах желудка, колитах и гастритах, болезнях двенадцатиперстной кишки;запрет на потребление есть и когда у вас ОРВИ, ангина, кашель и простуда, а также диатез, крапивница, экзема, псориаз и нейродермит.