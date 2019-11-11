Назван вкусный способ улучшить работы мозга

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Тмин полезен для организма.Работу мозга можно улучшить с помощью семян черного тмина.На Востоке черный тмин является основной приправой ко многим блюдам. Это не просто дань традициям – это выбор людей, которые хотят быть здоровыми.Для этого нужно съедать каждый день около чайной ложки меленого черного тмина, можно добавить меда, если вкус вам покажется непривычным.Также черный тмин усиливает иммунитет и тонус организма. Тмин в объеме чайная ложка семян высыпать в половину чашки кипятка и дать настояться около получаса. Делать несколько глотков напитка два раза в день.Как дополнительный «бонус» в результате употребления семян черного тмина вы улучшите работу желудочно-кишечного тракта, что важно в холодное время года, когда в кишечнике возникают спазмы.