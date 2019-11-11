Назван вкусный способ улучшить работы мозга
Работу мозга можно улучшить с помощью семян черного тмина.
На Востоке черный тмин является основной приправой ко многим блюдам. Это не просто дань традициям – это выбор людей, которые хотят быть здоровыми.
Для этого нужно съедать каждый день около чайной ложки меленого черного тмина, можно добавить меда, если вкус вам покажется непривычным.
Также черный тмин усиливает иммунитет и тонус организма. Тмин в объеме чайная ложка семян высыпать в половину чашки кипятка и дать настояться около получаса. Делать несколько глотков напитка два раза в день.
Как дополнительный «бонус» в результате употребления семян черного тмина вы улучшите работу желудочно-кишечного тракта, что важно в холодное время года, когда в кишечнике возникают спазмы.
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Добавил penal в категорию Неврология
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