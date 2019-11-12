Медики назвали первые симптомы рака мозга

Рак на ранних стадиях не имеет никаких ярко выраженных симптомов. Если говорить о раке мозга, то большинство больных раком мозга замечали что-то странное в своем поведении, однако не обращали на это внимания.В исследовании Королевского колледжа Лондона перечислили ранние симптомы рака мозга.Рак мозга – причин возникновенияОн возникает из-за аномального деления клеток, которые до перерождения были нормальными составляющими самой ткани мозга, лимфатической ткани, кровеносных сосудов, черепных нервов, мозговых оболочек, черепа, гипофиза и эпифиза.Больные раком мозга перечислили симптомы, которые они не воспринимали серьезно в начале болезни:• проблемы с памятью,• склонность к потере равновесия,• неуклюжесть,• ухудшение зрения,• сонливость,* усложненная речь («заплетающийся язык»),• повышенная утомляемость.Обычно большинство людей связывали эти симптомы с естественным старением организма и не спешили обращаться к медикам. Большинство участников обращались к врачам уже после того, как у них возникли подозрения на инсульт или деменцию.