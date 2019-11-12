Медики назвали первые симптомы рака мозга
В исследовании Королевского колледжа Лондона перечислили ранние симптомы рака мозга.
Рак мозга – причин возникновения
Он возникает из-за аномального деления клеток, которые до перерождения были нормальными составляющими самой ткани мозга, лимфатической ткани, кровеносных сосудов, черепных нервов, мозговых оболочек, черепа, гипофиза и эпифиза.
Больные раком мозга перечислили симптомы, которые они не воспринимали серьезно в начале болезни:
• проблемы с памятью,
• склонность к потере равновесия,
• неуклюжесть,
• ухудшение зрения,
• сонливость,
* усложненная речь («заплетающийся язык»),
• повышенная утомляемость.
Обычно большинство людей связывали эти симптомы с естественным старением организма и не спешили обращаться к медикам. Большинство участников обращались к врачам уже после того, как у них возникли подозрения на инсульт или деменцию.
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