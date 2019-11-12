Симптомы рака мозга, о которых важно знать

Они могут привести к вспышке болезни.Больные раком мозга перечислили симптомы, которые они не воспринимали всерьез в начале болезни.В частности, больные рассказали, что до последнего не обращали внимание на проблемы с памятью, склонность к потере равновесия, неуклюжесть, ухудшении сна и зрения, затрудненная речи.Как правило все они связывали эти симптомы с естественным старением организма человека и не спешили обращаться за квалифицированной медицинской помощью.«Я мыл посуду в раковине и стал очень медленно наклоняться все ниже и ниже. Забавно, что у тебя даже мысли нет: «Стоит посетить врача». Ты просто не думаешь, и тебе кажется: «Я это переживу», — рассказал респондент из возрастной группы 61-70 лет.Известно, что большинство участников пройденного исследования обратились к врачам только после подозрения на инсульт или деменцию. Некоторые только после совета родственников и близких.Стоит отметить, что рак мозга возникает при аномальном деления клеток, которые до перерождения были нормальными составляющими ткани мозму.