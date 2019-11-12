Назван идеальный постный продукт для здорового похудения

Идеальное время для бобовых.Во время Великого поста стоит ввести в свой рацион бобовые, так как они являются отличным источником полезных веществ и очень полезны для здоровья.Об этом рассказала известный диетолог Светлана Фус в своем блоге в Instagram, уточнив, что употребляя этот продукт, можно не беспокоиться за жиры, ведь их там очень мало.«Введите в рацион бобовые (фасоль, горох, чечевицу, нут). Бобовые – отличный источник растительного белка. Чечевица, нут и фасоль – лидеры по его содержанию в растительных продуктах. В приготовленном виде эти бобовые содержат 5-8 г белка на 100 г продукта», – пояснила она.По словам Фус, бобовые также содержат сложные углеводы, клетчатку, витамины и минералы. В частности, клетчатки около 7-10 г на 100 г готового продукта.«Это важно, так как рацион многих людей содержит обычно в 2 раза меньше клетчатки от суточной нормы, составляющей 20-30 г для взрослых. Именно клетчатка помогает пищеварению, улучшает выведение токсических веществ из организма и в комбинации с белком, придает ощущение сытости», – отметила диетолог.Более того, бобовые относятся к продуктам с низким гликемическим индексом 20 — 35. Они содержат от 0,5 до 3 г жиров на 100 г готового продукта, потому можно не беспокоиться за фигуру.«Не следует забывать также, что бобовые имеют высокое содержание фолиевой кислоты и железа», – резюмировала она.