Эффективные способы избавиться от мешков под глазами

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Это распространенная проблема.Если с темными кругами в два счета справляется плотный консилер, то мешки – настоящая проблема. Поскольку дело в объеме, их никак не замазать. Избавиться полностью за 15-20 минут, увы, не получится, а вот уменьшить, и придать взгляду более освежить можно воспользовавшись несколькими средствами, которые есть в каждом доме – картофель, огурцы, чайные пакетики… но что из этого действительно работает.Иногда мешки – это генетические особенности строения лица, иногда – последствия бессонной ночи и маминых «соленых помидорчиков». Чтобы там ни было, у вас есть 15-20 минут, чтобы их хоть немного уменьшить.Холодные кружочек огурца15 минут с огурцами на глазах определенно сделают взгляд более свежим, а кожу увлажненной, но объем мешков вряд ли сильно уменьшиться.Холодные кружочки сырого картофеляАдепты этого метода утверждают, что в картофеле есть энзимы, которые оказывают противоотечный эффект, а холод немного освежит. На деле – это самый неэффективный метод – из-за крахмала на веках появляется неприятная пленка, и у многих возникает раздражение.Гель с алоеАлое – прекрасное увлажняющее и заживляющее средство, лишним оно не будет, хотя отеки снимает «на троечку». Лучше всего использовать сок из листа алое, если такого растения нет, то аптечное средство.Яичный белокХорошо стягивает, не раздражает тонкую кожу вокруг глаз и лучше всего уменьшает объем мешков.Чайные пакетикиТоже неплохой вариант – за счет кофеина способствует увеличению циркуляции крови, и мешки становится меньше.