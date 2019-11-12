Названа причина, по которой не стоит пить йогурт натощак

Не лучший вариант для завтрака.

Многие люди, которые следят за своей фигурой, употребляют на завтрак йогурт. Тем самым они думают, что делают правильно для своего организма и считают, что йогурт — идеальный диетический прием пищи. Однако, медики рассказали, что йогурт в утренний прием пищи — плохая идея, которая может навредить.

По словам медиков, йогурт, съеденный натощак, покидает желудок слишком быстро, и это может сопровождаться вредными эффектами. Желудок в это время еще продолжает работать и синтезировать пищеварительные ферменты и соляную кислоту.Если употреблять йогурт между приемами пищи, то никаких подобных вредных эффектов нет. Однако оптимальным по всем параметрам завтраком была и остается овсянка. Обволакивая стенки желудка, овсянка не только защищает его, но и препятствует слишком быстрому появлению чувства голода.

Овсяную кашу можно варить на воде или молоке. Если у вас нет особенностей жирового обмена, то в овсянку можно добавлять немного сливочного масла — так каша будет более вкусной и сытной.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

Добавил kolonka в категорию Гастроэнтерология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь