Названы основные причины раннего старения
Есть два основных фактора, которые ускоряют процессы старения в организме.
По их словам, они провели исследования, в ходе которых заставляли испытуемых напряженно работать и испытывать стресс.
В исследованиях участвовали 250 студентов интернатуры.
После каждого напряжения, связанного с напряженной работой или стрессом у испытуемых измеряли длину теломер, которые во время деления клеток защищают ДНК от повреждения.
Опыт показал: в ходе влияния двух названных факторов процессы старения ДНК ускорились в 6 раз.
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