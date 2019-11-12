Названы основные причины раннего старения

Ученые пришли к интересным выводам.

Есть два основных фактора, которые ускоряют процессы старения в организме.

По их словам, они провели исследования, в ходе которых заставляли испытуемых напряженно работать и испытывать стресс.

В исследованиях участвовали 250 студентов интернатуры.

После каждого напряжения, связанного с напряженной работой или стрессом у испытуемых измеряли длину теломер, которые во время деления клеток защищают ДНК от повреждения.

Опыт показал: в ходе влияния двух названных факторов процессы старения ДНК ускорились в 6 раз.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил kolonka в категорию Дерматология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь