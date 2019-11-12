Пять способов подготовить организм к холодам

Организму на сезонную перестройку нужно время.Осень уже полностью вступила в свои права, а значит пора укреплять свой иммунитет и подготавливать организм к зимним холодам. Перестроится на морозную погоду бывает сложно из-за того, что она может наступить внезапно, но справиться с резким похолоданием помогут простые и действенные советы.Включите в свой рацион инжирВ осенне-зимний период наш организм наиболее уязвим перед вирусными заболеваниями, которые могу привести к серьезным осложнениям. Чтобы этого не допустить, стоит включать в рацион побольше продуктов, в составе которых много витаминов и полезных веществ. Плоды инжира полезны, как в свежем, так и сушенном виде. Они обладают согревающим и вытягивающим эффектом, поэтому являются хорошим средством в борьбе с простудой и гриппом, а также защищают легкие и бронхи от воспалений. Съедайте по несколько ложечек варенья из инжира каждый день и ваш иммунитет будет надежно защищен.Заваривайте чай с бадьяномВ холодную погоду стоит согреваться вкусными и полезными напитками. В обычный черный чай добавьте дольку лимона, немного имбиря и звездочку бадьяна. Благодаря этим ингредиентам ваш организм не только быстрее адаптируется к морозной погоде, но и получит надежную защиту. Специя бадьян поможет очистить верхние дыхательные пути, тем самым избавив вас от кашля и одышки.Поднимите иммунитет с помощью салатовВ период холодов стоит заняться своим рационом, как можно тщательнее. Организм нуждается в витаминах и полезных микроэлементах, поэтому овощи и фрукты нужно кушать регулярно. Укрепляйте иммунную систему с помощью продуктов, богатых на антиоксиданты и витамин С. Таким образом, салаты из моркови, редьки, капусты и свеклы помогут защитить здоровье и сохранить хорошее самочувствие.Не забывайте про томатный сокО полезных свойствах томатного сока известно давно. Благодаря своему составу он благоприятно влияет на пищеварительную и нервную системы, а его ежедневное употребление укрепляет защитные функции организма, оберегая его от знойных морозов.Помните про правильное дыханиеВыходя на улицу, не делайте резких и глубоких вдохов. Из-за неправильного дыхания можно и заболевать, в частности получить спазм бронхов. Старайтесь дышать носом, чтобы воздух, поступающий в легкие, успевал прогреться.