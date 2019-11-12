Назван необычный побочный эффект лекарств от гипертонии

Что делают лекарства от высокого давления.Лекарства от высокого давления могут негативно повлиять на настроение пациента. Новое исследование ученых из Университета Глазго (Великобритания) показало, что систематический прием антигипертензивных препаратов повышает риск депрессии и биполярного расстройства личности.Связь между артериальным давлением и расстройствами настроения хорошо изучена: пациенты с депрессией чаще имеют повышенное давление, а у людей с биполярным расстройством повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но как влияют на психическое здоровье препараты, снижающие давление? Исследователи из Университета Глазго проанализировали медицинские данные 525, 046 человек, собранные за 5 лет в различных больницах. Результат не воодушевляет: с повышенным риском психических расстройств связаны целых два типа препаратов от гипертонии.Участниками исследования стали люди 40-80 лет, страдающие от артериальной гипертензии. Ориентируясь на класс назначенного лекарства от давления (антагонисты ангиотензина, бета-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов, тиазидные диуретики), их разделили на 4 группы. В контрольную группу вошло 111,936 людей, которые не принимали ни одного из этих препаратов.Исследователи документировали все госпитализации, связанные с расстройствами настроения – депрессией и биполярным расстройством. За 5 лет 299 участников попали в больницу с тяжелыми симптомами этих заболеваний. В среднем это происходило через 2,3 года после начала приема гипотензивных препаратов.Сравнив 4 самых распространенных класса антигипертензивных препаратов, ученые обнаружили, что с повышенным риском депрессии связаны два типа лекарств: бета-блокаторы и антагонисты кальция. А вот пациенты, принимающие антагонисты ангиотензина, имели самый низкий риск госпитализации с расстройствами настроения (даже по сравнению с контрольной группой).Очень важно, чтобы результаты британских ученых подтвердились в других независимых исследованиях, ведь их работа касается только тяжелых форм расстройств настроения, требующих госпитализации.Важно изучить влияние этих лекарств на менее значительные изменения настроения, которые влияют на качество жизни пациентов с гипертонической болезнью. Исследование опубликовано в журнале Американской Ассоциации Сердца «Гипертензия».