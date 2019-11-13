Названы главные опасности поздних родов

Гинекологи рекомендуют рожать до 40 лет.Врач-гинеколог Марина Комаровская рассказала, чем опасны поздние роды. По словам эксперта в области гинекологии, рождение ребенка после 40 лет грозит для матери стрессом, депрессией и другими болезнями.Каждая женщина, по мнению врача, прежде чем планировать позднее материнство, должна серьезно задуматься о возможных последствиях, поскольку, чем старше будущая мама, тем сложнее ей будет выносить ребенка. Причем неприятности могут коснуться не только самой женщины, а и ее наследника.С годами шансы на то, что ребенок будет иметь множество патологий, от пороков сердца до синдрома Дауна, возрастают. Стоит учитывать и тот факт, что беременность в любом возрасте — большой стресс для организма. Процесс вынашивания и роды отнимают массу сил и здоровья, а на восстановление возрастной маме требуется намного больше времени, чем в 20 лет.У женщин после 40 и без того присутствует немало проблем, отмечает эксперт. В этом возрасте у них встречается и повышенное давление, и проблемы с сосудами, с сердцем, печенью, почками. Решаясь на поздние роды женщина может подорвать и без того не идеальное здоровье.Восстановительный период у таких возрастных рожениц оказывается более сложным, начинается послеродовая депрессия, причем, обычно отягощенная рядом дополнительных факторов. Разрушенный привычный уклад, возможные финансовые проблемы и другие трудности воспринимаются более остро. В случае если брак и без ребенка был на грани распада то, скорее всего, с его появлением он неминуемо распадется, что окончательно «добьет» возрастную маму.Стоит также учесть, что после 50 лет в работе головного мозга каждого человека начинаются необратимые изменения, поэтому взрослой маме будет сложнее помогать наследнику с уроками, да и в целом социализировать подрастающего ребенка. Это может грозить проблемами у сына или дочери в будущем. Прежде чем принимать решение о том, рожать или нет после 40, каждая женщина должна взвесить все возможные риски и оценить собственные возможности, предупреждают медики.