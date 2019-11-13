Названы продукты, ускоряющие обмен веществ

Отличный вариант для тех, кто на диете.Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят ускорить метаболизм.Они назвали наиболее полезные продукты, периодичное употребление которых поможет добиться позитивного эффекта.Например, употребление зеленого чая увеличивает расход энергии на пять процентов, а это в свою очередь способствует борьбе с лишним весом и ожирением.Полезными будут и сваренные вкрутую яйца. Отмечается, что одно такое содержит около 6,29 грамм белка.«Это отличное дополнение к диете, если вы хотите ускорить обмен веществ», — говорится в статье.В дополнение к этому утверждается, что богатые протеином продукты значительно увеличивают термический эффект пищи, то есть калории, потраченные на переваривание.Также пользу для ускорения метаболизма принесет употребление имбиря, чечевицы, перца чили, семечек льна, кофе, бразильских орехов, брокколи и темно-зеленых листовых овощей.