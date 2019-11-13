Медики назвали семь ранних признаков рака

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Похудение без видимых причин сигналит о серьезном переустройстве в организме.Обнаружение опухоли на ранней стадии делает лечение рака более эффективным, скажет любой онколог. Специалисты отметили, что многие опухоли на ранней стадии развития заболевания могут проявляться в виде признаков, которые обычно связывают с другими, более легкими болезнями.Медработники выделили 7 ранних признаков рака.Кашель и хрипота. Принципиальный вопрос – насколько стойкий кашель? Если он не проходит долгое время, сопровождается охриплостью, лучше не медля обратиться за обследованием дыхательных путей, так как длительно не проходящий кашель может быть признаком рака.Изменения в работе пищеварительной системы. Такие изменения, которые наблюдаются без каких-либо корректив в распорядке дня и привычном питании, могут быть признаком новообразования в кишечнике.Нарушения в работе мочевого пузыря. Участившееся мочеиспускание, появившаяся привычка вставать ночью в туалет, появление крови в моче – все это признаки возможных онкологических процессов. Конечно, не во всех случаях. Но тем важнее раннее, без откладываний, обращение к врачу.Болевой синдром. Болевые ощущения в норме должны проходить. Если долго не проходят (в любой части тела), такие затянувшиеся боли могут оказаться признаком развития опухоли.Кровотечения. Необъяснимые причины потери крови организмом нужно выяснять у врачей, они тоже внесены учеными в перечень ранних признаков рака.Потеря веса. Похудение без видимых причин сигналит о серьезном переустройстве в организме. Часто это признак активизировавшегося развития раковых клеток.Трудности с глотанием. Возникающее ощущение присутствия инородного предмета в горле может быть ранним предвестником опухолей в гортани или щитовидной железе. Конечно же при этом нужно немедленно записываться на прием к врачу.