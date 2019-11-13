Этот витамин улучшит иммунитет и состояние кожи
Эксперты назвали витамин, который нужно принимать, чтобы избавиться от проблем с кожей.
Речь идет о витамине Е. Его считают одним из наиболее «женских витаминов». Данный компонент поможет серьезно замедлить проблемы с кожей и волосами.
Кроме этого, данный компонент очень сильно помогает иммунитету, поэтому его очень важно принимать пожилым людям.
Также он способствует укреплению иммунитета у пожилых людей, а также помогает выведению токсинов от сигаретного дыма и облегчает симптому болезни Паркинсона и Альцгеймера.
Здоровым людям можно принимать от четырехсот до восьмиста МЕ в год в капсульном варианте. Люди, у которых есть проблемы с сердцем могут принимать до одной тысячи двухсот МЕ.
Не стоит забывать, что данный компонент усиливает действие в сочетании с витамином C.
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