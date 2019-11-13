Названы веские причины чаще есть гречку осенью

Гречка обеспечивает организм важными микроэлементами.В осенне-зимний период стоит уделить должное внимание своему рациону питания. Продукты должны содержать витамины и микроэлементы, которые помогут укрепить иммунную систему и предотвратить развитие заболеваний.Гречневая крупа – доступный и полезный продукт, поэтому его присутствие в рационе должно быть обязательным. В состав гречки входит калий, железо, фолиевая кислота, фосфор, цинк, а также витамины В, Е и РР. Благодаря этим питательным веществам этот продукт обладает множеством полезных для организма свойств.В первую очередь, гречка – чемпион по антиоксидантам среди злаковых культур. В ней содержатся флавоноиды, которые нейтрализуют свободные радикалы в организме, тем самым предотвращая образование раковых клеток. Помимо этого, биологически активные вещества являются эффективным средством против сердечно-сосудистых заболеваний.Также присутствие гречки в рационе помогает при варикозе. Рутин, который входит в состав продукта укрепляет стенки капилляров и сосудов, увеличивает активность витамина С в организме, а также снижает свертываемость крови.Гречка полезна и при диабете. Из-за большого количества аминокислот и растительных волокон она медленнее усваивается организмом, поэтому защищает его от резких скачков уровня сахара в крови.